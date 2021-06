Horacio Cabak se sinceró sobre su supuesto casamiento con Verónica Soldato

Esta mañana, Ángel de Brito lanzó una noticia bomba en LAM: Horacio Cabak y su mujer Verónica Soldato se casarían tras estar juntos durante 27 años. Esto iba a suceder luego del escándalo que la pareja vivió el mes pasado cuando la esposa del conductor lo acusó de haberle sido infiel reiteradas veces.

"Cabak se casa con su mujer Verónica Soldato". aseguró el periodista sin entrar en detalles pero haciendo chistes sobre la noticia.

Enigmático #LAM ? @HoracioCabak se casa con su mujer Veronica Soldato. ? LAM (@LosAngeles_ok) June 14, 2021

Minutos después de que se diera a conocer esta información, Cabak publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que generó dudas sobre la veracidad de la información de de Brito. "Iba a ser una cámara oculta para Marcelo Tinelli. ¡¡¡Me descubrieron!!!", compartió.

Iba a ser una cámara oculta para @cuervotinelli

¡¡¡¡¡¡¡¡Me descubrieron !!!!!!!!!!!!!! https://t.co/MKeknwf3O4 ? Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 14, 2021



Luego, el conductor agregó otro tuit en el que oficialmente dio a entender que no piensa casarse en el futuro cercano con Verónica, la mamá de sus tres hijos. "Avisennos con tiempo que nos preparamos. No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea. No sabíamos nada. Gracias", cerró.