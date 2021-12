Icardi llegó a la Argentina: del reencuentro con Wanda y sus hijos al festejo con la torta de Joaquín

Después de jugar su último partido del año en el PSG, Mauro Icardi tomó un avión desde Francia con destino a la Argentina. Tal como estaba previsto, el delantero se reencontró con su familia en Buenos Aires y Wanda Nara se encargó de registrar la cariñosa bienvenida que le dieron los cinco niños. A su vez, volvieron a festejar el cumpleaños de Constantino, el hijo de la empresaria y Maxi López, ya que el futbolista no había podido estar presente en la fiesta temática que organizaron en la casa de Santa Bárbara. Nuevamente reunidos, posaron todos juntos y celebraron con la torta hecha por Joaquín Nahuel Escobar, conocido en las redes sociales como “el niño pastelero”.

El futbolista viajó junto a dos de sus compañeros del París Saint Germain, Lionel Messi y Ángel Di María, en un vuelo que aterrizó en Rosario y desde allí viajó a la Capital Federal. Su primera parada fue el Chateau Libertador Residence, el complejo de lujosos departamentos donde la empresaria está pasando algunos días en medio de sus compromisos laborales. Como viene haciendo en varias ocasiones, el matrimonio hizo una publicación conjunta en sus respectivas cuentas de Instagram.

Todos juntos: Mauro Icardi ya está en la Argentina y lo celebraron todos reunidos con la torta de Joaquín Nahuel

“Mi familia”, la titularon, y en la imagen se los ve junto a Constantino, Valentino, Venedicto, Francesca, Isabella y Malaika, la hija de Zaira Nara y Jacob Von Plessen. De hecho, la modelo es la madrina del cumpleañero, y fue quien le inculcó la pasión por Boca Juniors. El niño de 11 años llevó con orgullo la camiseta del club xeneixe, que combinó a la perfección con los colores de la torta. Sus hermanos demostraron también su amor por el fútbol, como hinchas del equipo rival, River Plate. Además la empresaria publicó un tierno video en sus historias donde todos los niños abrazan a Icardi para darle la bienvenida.

“¡Pica Mali! En el montón pasa como tuya”, comentó con humor Zaira sobre la cara de felicidad de su primogénita. “Equipo propio”, sumó la abogada Ana Rosenfeld junto a emojis de aplausos. En la segunda foto dejaron en claro que el pastel fue todo un éxito y mostraron que ya habían cortado varias porciones para todos los presentes. Cabe recordar que algunas semanas atrás Wanda conoció la historia de Joaquín Nahuel, el niño de General Rodríguez que hace dos años sufrió un accidente donde resultó herido con el 25% del cuerpo quemado, y para costear la operación reconstructiva, comenzó un emprendimiento de pastelería que se viralizó rápidamente.

Wanda Nara fue a retirar su pedido a la casa de Joaquín Nahuel Escobar, el niño pastelero

“Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños”, fue el mensaje público que compartió la emprearia en sus historias de Instagram. Sin embargo, el fin de semana dio a conocer el pastel de Super Mario Bross que habían preparado para el agasajado y la pregunta que más le hicieron en el posteo fue: “¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?”. El pequeño pastelero le contestó a un usuario y se generó indignación en el mundo virtual: “Hola, no me contestó Wanda por eso yo no hice nada”.

Luego de recibir una gran cantidad de críticas, Nara no tardó en aclarar la situación. “El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido a Joaquín”, escribió. Pocos días después cumplió su promesa y fue a retirar su especial pedido a la casa del niño. Incluso compartieron varias selfies del momento y el jueves toda la familia disfrutó del pastel. El fin de semana el cumpleañero ya había disfrutado de otra celebración rodeado de sus primos en un increíble patio de juegos: candy bar inspirado en su videojuego preferido, castillo inflable frente al muelle privado de la propiedad, y constantes chapuzones a la pileta con jacuzzi.