Ivana Nadal respondió a las críticas por cuestionar el uso del barbijo

Luego de la repercusión que tuvo el video en el que alentó a sus seguidores a que dejen de usar barbijo como un elemento preventivo ante el COVID-19, Ivana Nadal decidió realizar un particular descargo en su cuenta de Instagram. Desde Costa Rica, donde pasa sus vacaciones, la mediática agradeció a los medios y también a sus detractores por ayudar a que sus palabras se viralizaran.

"Ivana Nadal":

Por sus dichos en Instagram pic.twitter.com/Gv5CXd7ZpH ? ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 17, 2021

“¡Gracias! Si no me dieran bola lo que yo digo, si no los generara algo, el mensaje no estaría tan expandido. No entienden la cantidad de textos de todos ustedes despiertos que estoy recibiendo”, aseguró en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, Nadal afirmó que el contenido de su video fue tergiversado en algunas publicaciones: “¿En qué momento dije que el coronavirus no es una enfermedad y que no te mata? ¿Me están jodiendo? Solamente digo que si usas el barbijo tapás el sistema natural respiratorio y no dejás entrar el oxígeno que te da la naturaleza, y lo que hacés es dañar tu sistema inmunológico y tus pulmones. Y así, te agarra el virus y te hace con...”.

“De lo único que somos responsables es de nosotros mismos. Cuando te venden que te pongas el barbijo para cuidar a los demás, te están metiendo una responsabilidad que no te corresponde. Vos no le vas a poder salvar la vida a nadie, negri. A la única persona que vas a poder salvar es a vos, amándote, cuidándote, conectando con la vida, respirando aire puro y respirando aire puro”, cerró en su descargo.