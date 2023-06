Jesica Cirio lanzó un fuerte mensaje, en medio de los rumores de crisis con Insaurralde: "Me cansé del maltrato"

En medio de los rumores de crisis con Martín Insaurralde, Jesica Cirio lanzó una seguidilla de polémicos posteos a través de su cuenta oficial de Instagram. Como lo hizo en ocasiones anteriores, la modelo habló de una traición y sus seguidores no tardaron en señalar que el mensaje es una indirecta hacia su actual pareja.

“No es la vida la que separa a la gente. Es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo, la mentira, la perversidad y la falta de respeto. Algunas personas no cambian, solo demuestran lo que antes ocultaban... La gente mala se destruye sola”, escribió la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) en sus historias.