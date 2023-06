Jimena Barón reveló cuál es su verdadero apellido y contó las razones del cambio

Jimena Barón vive un gran presente en los personal y también en lo profesional. Está disfrutando el éxito que fue la apertura del Mala Sangre Tour y tras recuperarse de una gripe que la tuvo varios días con fiebre, confesó una situación que la molesta demasiado y tiene que ver con los créditos de sus canciones.

Desde sus redes, la artista reclamó que una reconocida plataforma de música pone como autores de las canciones a quienes sólo colaboraron con la música, lo que la pone nerviosa ya que siente que le quitan mérito a trabajos de composición que realizó a solas.

Luego de aclarar cómo funciona el registro de temas, Jimena apeló a su sentido del humor para comentar que desde que notó eso, no permitirá que nadie ingrese al estudio de grabación mientras estén trabajando. En ese sentido, la intérprete aclaró que le resulta muy importante leer los créditos de las canciones ya que conoce el trabajo que hay detrás de cada una, por lo que para ella es interesante saber quién fue el creador de las composiciones que escucha.

Al notar que tras su descargo, los seguidores seguramente irían a mirar los créditos de sus canciones, la cantante aclaró: “Soy Jimena Pérez Guevara. Mi papá se tomó el palo y yo decidí ponerme el apellido de mi mamá que es Barón”.

Y en otra publicación dio más detalles de los orígenes: “A su vez, Pérez Guevara también es un apellido inventado por mi bisabuela que intentó que haya paz entre dos familias y unió el Pérez con el Guevara. Estoy en plena investigación familiar, pero yo sou bambi comparado con todo el caos ancestral”.

Jorge Guevara, quien se fue de su casa cuando Jimena tenía cuatro años. “Un día me levanté y él ya no estaba. No hubo ninguna charla ni con nosotros ni con mi madre. No fue muy amigable, contó en alguna oportunidad quien, 11 años después, a los 15, quiso buscarlo: era el Día del Padre, estaba en la casa de su madre, sintió que lo extrañaba y decidió hacer algo al respecto.

“Ya fue. ¿Por qué no lo busco yo?”, pensó y llamó a su abuela para pedirle el contacto porque ella no tenía siquiera su número de teléfono. Cuando lo encontró, intentó entender por qué su padre la había abandonado. “No estaba bien. Tenía problemas, era un tipo muy enquilombado y tenía adicciones. Me planteó que su escasa demostración de cariño había sido retirarse porque sentía no iba a suceder nada bueno con él a su alrededor. Me dijo también que sintió que nos arruinó la vida cuando nos abandonó”, dijo la actriz sobre aquel reencuentro. Con el tiempo, lograron recomponer su relación al punto tal que hoy Jimena lo recuerda con el amor más grande que puede tener una hija hacia su padre.

Jorge murió en 2014 por un accidente doméstico: “Se fue a bañar, él tenía EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se descompuso, se desmayó bañándose, tapó el desagüe y se ahogó”, contó tiempo después la actriz que pudo disfrutar de su papá en su rol de abuelo de Morrison durante unos meses antes de partir.