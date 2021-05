Jorge Lanata está internado en un sanatorio de Miami

Jorge Lanata se encuentra en los Estados Unidos grabando un documental. Ante un episodio de fiebre fue internado el miércoles. Pese a que al principio se pensó que podía tratarse de coronavirus, los estudios determinaron que tiene una infección urinaria. A raíz del tratamiento con antibióticos, deberá permanecer en el sanatorio siete días, por lo que se retrasará su regreso al país que estaba previsto para este fin de semana.

El 10 de mayo, el periodista dialogó desde los Estados Unidos con Mariana Fabbiani y contó que aprovechó su paso por ese país para vacunarse contra el COVID-19. “En el medio del laburo hice eso porque es lo que había que hacer”, afirmó sin entrar en detalles.

En ese sentido, remarcó que son muchos los argentinos que viajaron para recibir una dosis en Florida. “Por cuestiones de tiempo, no estuve de compras. Pero me dijeron que arden los típicos shoppings a los que van los argentinos. Hay mucha gente que vino a hacer turismo de vacunación. Acá están vacunando en todos lados: playas, farmacias. Parte del equipo técnico que me acompañó se vacunó en la playa”, relató.

Su último control médico

A mediados de marzo, Lanata ingresó a la Fundación Favaloro para hacerse unos estudios programados. Desde la institución, comunicaron los detalles del procedimiento: “Realizó sus tratamientos complementarios tal como se informó esta tarde y en horas de la noche recibió el alta hospitalaria en virtud de la buena respuesta y evolución clínica”. El escrito lleva la firma del director médico, Matías Fosco, y del jefe de la Unidad Renal, Pablo Raffaele.