Juana se conmovió por el relato de Recondo: Mi abuela tampoco se pudo despedir de su hermana melliza

Durante la semana, en su participación en Polémica en el Bar (América), Gastón Recondo sorprendió con un discurso que se hizo viral. En medio de las polémicas por las visitas a la Quinta de Olivos en la etapa más dura de la cuarentena, el periodista deportivo se manifestó con unas encendidas palabras, mirando a cámara y hablándole directamente al presidente Alberto Fernández. “Mientras, usted nos amenazaba en público, en la Quinta de Olivos hacía lo que quería. Entraba cualquiera y no podíamos despedir a nuestros padres”, señaló, entre otras cosas, el hombre de TyC Sports, sensibilizado por no haber podido acompañar los últimos días de su papá, que falleció el 27 de mayo del 2020.

En su visita a La noche de Mirtha (El Trece), volvieron a pasar el video que se hizo viral. “A mí me conmueve tu descargo porque es desde el dolor”, le dijo la conductora Juana Viale y se escucharon unos aplausos para el periodista. “En realidad no es algo que le haya pasado a mi papá. No es que me pasó a mí: le pasó a mi papá. Mi papá, cuando se fue, tenía cuatro hermanos: era el tercero de seis hermanos; el mayor falleció hace unos años, él es el segundo que se va. Hay cuatro hermanos que no lo pudieron despedir hasta el 19 de diciembre, cuando dejamos las cenizas en una parroquia, en el cinerario”, detalló Recondo.

Y amplió: “Gente de 70 años que tuvo que ser contenida por mis primos. Uno de mis tíos, que era el que más lo iba a ver a mi papá, estaba devastado, también de no poder despedirse, tampoco. Mis primos escabulléndose para ir a contener a sus padres, que viven solos... Estábamos todos creyendo que hacíamos trampa y estábamos ocupándonos de lo urgente. Porque no hay nada más urgente que la familia. No hay nada más urgente que la contención familiar y mucho más en la situación en la que vivimos el año pasado”.

Al pensar en estas cosas, Recondo hizo un freno y le confesó a Juana que, en camino hacia el programa, “pensaba en tu abuela y en Goldy. Lo mismo les pasó”. “Es exactamente lo mismo. Su hermana melliza que tampoco se pudo despedir... Bueno, mi hermano Rocco tampoco pudo despedir a su papá (por Marcos Gastaldi)”, le respondió Viale, con un brillo en los ojos.

“Ante esas situaciones, uno entiende que hizo el sacrificio y le puso el hombro a la situación porque era lo que tocaba. Estamos en esta y estamos todos”, insistió Recondo en su punto y deslizó una crítica hacia el manejo estatal de la pandemia. “Hay dos maneras de liderar. Una es decir: 'Es por allá' y otra manera de liderar es ir primero, mirar para atrás y decir: 'Vengan que es por acá'. Y yo creo que el año pasado nos dijeron 'Es por allá'. Y no está bueno. “No, no”, acordó Juana.

“No es que mis primas fueron a ver a mi tío veinte veces: lo fueron a ver ese día porque tenían miedo de que a mi tío les pasara algo también, de la angustia, porque vive solo”, describió Recondo haciendo hincapié en su situación familiar. “Era una cuestión de urgencia, de verdad de urgencia. Situaciones como las que conté yo, pasaron millones, porque mi papá no se fue por covid. Mucha gente no se fue por covid en el último tiempo”, cerró el panelista de Polémica en el Bar.