Juana Viale hizo un sorpresivo comentario sobre Wanda Nara y apuntó contra Mauro Icardi: Pobrecito

A una semana de que estallara el escándalo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, con Eugenia la China Suárez señalada como tercera en discordia, el tema está lejos de agotarse. Los propios protagonistas, cada uno a su manera, mueven las fichas en el tablero de las redes sociales y diferentes personalidades del espectáculo, la política, el deporte y cualquier ámbito no le es ajeno y, por lo general, suele tomar partido por alguna de las partes involucradas.

Ser Team Wanda o ser Team China parece ser la cuestión de estos días, y el debate se trasladó este sábado a La Noche de Mirtha, con Juana. El tema surgió durante la presentación de los invitados, donde fueron pasando el ex senador Miguel Ángel Pichetto y el periodista Diego Cabot, hasta que recibió a la investigadora Adriana Amado. “Vamos a hablar de todo”, anticipó la conductora. “De Wanda Nara también, basta de política”, retrucó la invitada con un gesto de cansancio y casi como una súplica.

“¿Wanda o China?”, preguntó entonces la actriz. “Wanda”, respondió la invitada, con un dejo de obviedad, como si no hubiera otra posibilidad. “Ah, ¿sos fan de Wanda?”, insistió la conductora y la docente justificó su respuesta: “Le sigo la carrera desde antes que Maxi López”, señaló en relación a su primer marido, antes de romper en una carcajada.

Rápida de reflejos, Juana le siguió el juego. “¿Y qué hacía Wanda antes de Maxi López?”, indagó. “Intentaba ser famosa”, respondió Amado y ahora la risa fue de a dos. Con ese último comentario, la conductora la invitó a pasar a la mesa y se quedó con la última palabra. “Vamos a hablar de Wanda, de la China y de Icardi, un gran... futbolista, eso”, comentó con ironía apoyada en el comentario de alguien detrás de cámara.

“Ahora no va a entrenar porque está mal del corazón, pobre. Pobrecito”, señaló en el mismo tono sarcástico, hasta que se puso un freno. “Me fui de eje”, reconoció y optó por hablarse a ella misma para recuperar el hilo del programa. “Juana volvé, Juana volvé”, repitió como un mantra hasta que se llamó a silencio: “No opines”, cerró y pasó a anunciar al último invitado, el economista Roberto Cachanovsky.

Así, con un sutil comentario, la actriz no se quiso quedar al margen de una historia que no parece tener fin. Es que, lejos de tratar de aplacar el escándalo, a una semana de su supuesta separación Mauro Icardi y Wanda Nara no dejan de condimentar el culebrón que mantiene en vilo a toda la Argentina. Según lo que dejó trascender la empresaria, ella lo había dejado a él por haberla engañado virtualmente con una mujer a la que calificó de “zorra” y que no era otra que Eugenia La China Suárez. Entonces se fue de Paris a Milán dispuesta a alejarse de su marido, pero el jugador de PSG dejó sus entrenamientos para correr tras de ella y pedirle perdón. Si lo consiguió o no, todavía es una incógnita...

Hoy, la realidad es que no queda claro si el affaire entre Icardi y Suárez fue sólo virtual o pasó a mayores. Y tampoco está claro si Wanda está a punto de pedirle el divorcio a su marido, como da a entender su entorno, o si por el contrario ya hizo las paces con él y sólo está dilatando la confirmación de su reconciliación, algo que podría llegar a hacer en breve en alguna entrevista. Quizá, en la charla mano a mano con Susana Giménez que Telefe ya está gestionando. Pero tanto de un lado como del otro, parecen estar dispuestos a continuar dándole material a quienes siguen esta historia cual si se tratara de una telenovela.