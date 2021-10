Juana Viale salió con los tapones de punta por la media sanción a la ley del Día Nacional del Kimchi

La conductora de "La Noche de Mirtha", Juana Viale, sigue siendo critica contra el Gobierno Nacional y ahora se la agarró con el Senado, que el miércoles le dio -por unanimidad- media sanción a la ley que establece el 22 de noviembre como el “Día Nacional del Kimchi en la Argentina”. Se trata de un plato coreano hecho a base de preparación fermentada que tiene como ingrediente básico la col asiática o repollo Brassica pekinensis.

Indignada, la conductora de La noche de Mirtha habló del tema sin filtros. “Quiero felicitar a la Cámara de Senadores, que el primer día que sesionó presencialmente, votó para que salga el Día Nacional del Kimchi. Es una demencia. ¿Estamos todos locos? ¿Qué les pasa? Como no hay cosas importantes para sesionar y debatir, se vota esto. Ridiculeces si las hay...”, lanzó.

Días atrás, se había mostrado muy ácida con el cambio de Gabinete de Alberto Fernández. “Buenas noches... ¿Cómo están todos ustedes en sus casas? Acá una semana más en la república Argentina. “¡Qué semanita eh! Argentina, Dios mío, no paramos... que dijo, que no dijo, que me sacaron de contexto, y el nuevo gabinete... Argentina, qué lindo”, se le escuchó decir con ironía.

El kimchi nació como una técnica para conservar los vegetales durante el duro invierno coreano. Se trata de verdura deshidratada (al estilo del chucrut), principalmente col, macerada con ajo, jengibre y chile, hasta lograr una fermentación adecuada.