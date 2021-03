Juanita vuelve a conducir los programas de Mirtha, pero la producción le puso una trampa

Juana Viale disfrutó de sus espectaculares vacaciones por todo el país, pero ya está preparada para volver al ruedo en el ámbito laboral. Este sábado estará al frente de La noche de Mirtha y tiene mucha expectativa, ya que la mudaron de estudio. Ahora tiene un lugar mucho más espacioso, con escenario y una decoración que le llamó mucho la atención, aunque también le provoca algo de miedo.

En diálogo con TN, la nieta de Chiquita sostuvo que la producción la sorprendió con una escalera que la dejó en shock. “No sé si los invitados van a bajar por ahí, pero yo si. Seguramente alguna vez me caiga, como le pasó a Ricky Maravilla. Son tres escalones difíciles”, lanzó con humor y pánico recordando el desafortunado golpe que se dio el artista tropical, que obligó a Legrand a retirarse del estudio con un ataque de risa.

La actriz se mostró muy contenta porque grabó una apertura musical junto a Martín Bossi, que la acompañará en la mesa. También estarán Matías Martin, Diego Leuco y Darío Barassi.

Viale agregó que está bastante nerviosa por el debut, pero que el cariño que recibió de la gente durante el 2020 -cuando se tuvo que hacer cargo de los ciclos de la diva- le dan fuerzas para afrontar nuevamente semejante desafío: “Ayer fui a hacer la prueba de vestuario. Me voy a poner un vestido de Gino Bogani. Me gusta jugar con los colores y las texturas. La verdad no tenía noción de todo lo que se ve el programa en el interior, quienes se me acercaron durante mi viaje me hacían comentarios de todo lo que se divirtieron”.

Por último, explicó que Mirtha Legrand está esperando la segunda dosis de la Sputnik V contra el coronavirus, por lo que su vuelta a la pantalla se podría dar recién en dos meses, o más. “Ella está muy ansiosa, me pide que muestre más el look. Está pendiente de todo, va a volver con unos especiales”, cerró.

Chiquita se vacunó a principios de marzo en el Centro Islámico, y se mostró muy feliz al salir del lugar. “Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la atención. ¡Por favor, anótense y vacúnense!”, escribió en sus redes junto a una foto con el carnet.

Horas después, desde el Twitter de Sputnik V la sorprendieron con una felicitación. “Es genial ver a Mirtha Legrand, con una impresionante carrera de 80 años, entre los #sputnikvacunados. Ella comparte lo complacida que estaba con la experiencia. Le deseamos más éxito a la gran dama de la televisión argentina, que ahora está protegida del COVID-19?, comentaron.