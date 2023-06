Karina Jelinek anunció que se separó de su novia y le dedicó un duro posteo: Mejor sola que mal acompañada

Hace más de tres años se instaló la versión de que Karina Jelinek y Flor Parise eran novias. Ellas recién blanquearon su relación en marzo de este año cuando se las vio a los besos en una fiesta. Sin embargo, tres meses después, todo indica que el romance llegó a su fin.

A través de sus redes sociales, la modelo top anunció que está separada. En un posteo donde se la ve posando en corpiño, les pidió disculpas a sus seguidores por ausentarse durante algunas semanas de las redes sociales. “Me pasaron cosas como todo al mundo”, expuso en su muro de Instagram. Luego, dio más detalles.

“Me quedo en casa con mi perrita Coco... mejor sola que mal acompañada”, contó en un ida y vuelta con sus seguidores. Después, cuando uno de sus fans fue a fondo y le preguntó si seguía en pareja, la autora de la frase célebre “lo dejo a tu criterio” respondió: “Sola y tranquila”. Karina Jelinek confirmó su separación de Flor Parise. (Foto: Instagram / karinajelinek)

Tras este descargo público, llegó un contundente mensaje de la otra parte. “A veces tomar distancia es la opción más dolorosa y, al mismo tiempo, la más saludable”, reflexionó Flor cuando estalló la noticia de la ruptura. Los posteos con los que Karina Jelinek y Flor Parise confirmaron que están separadas. (Foto: Instagram / gossipeame)

El otro drama que atraviesa Karina Jelinek

A principios de 2022, Karina Jelinek denunció a un amigo de toda su vida por haberle robado todos sus ahorros. En ese entonces, la mediática declaró: “El hombre, de nombre José Luis, era como un padre para mí. Tenía relación diaria de amistad y confianza, me estafó. Ahora me estoy dando cuenta que en realidad no era la persona que yo creía”.

En abril de este año, la Justicia decidió elevar la causa a juicio, por lo que Jelinek se enfrentará cara a cara con quien la estafó. Así lo informaron este sábado en El run run del espectáculo (Crónica). “La noticia es que ahora la Justicia determinó que esto se eleve a juicio”, dijo el periodista Lio Pecoraro. Luego indicaron que a la exparticipante de Bailando por un sueño le robaron 153 mil dólares y un anillo de la exclusiva marca Tiffany, el equivalente a 100 millones de pesos.

Cuando hizo público su calvario, Karina contó: “Le pedí que la guarde en su caja fuerte porque yo no tengo. Y resulta que no solo no tiene mi plata, sino que está inventando que yo le debo a él”.

Por suerte, la modelo fue precavida y consiguió que José Luis, el hombre al que acusa, firmara dos papeles que avalan la deuda: “Junto con el papel que certifica ante escribano público que yo le entregué el dinero para ser puesto en la caja de seguridad, tengo otro que él firmó cuando yo me cansé de esperarlo y reclamarle de forma informal mi dinero”.

“Ahí él puso su firma reconociendo que me debe esa plata y que se la estoy pidiendo, así que no sé qué dice. Estoy esperando que presente esos papeles que dice que tiene en la Justicia”, explicó la exvedette.