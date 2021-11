Kirsten Dunst expuso que hubo una disparidad salarial extrema con Tobey Maguire en Spider-Man

La actriz Kirsten Dunst que encarnó al personaje de Mary Jane en la trilogía de Spíder-Man, dirigida por Sam Raimi, dijo que hubo una “diferencia salarial extrema” entre lo que ganó ella y lo que recibió Tobey Maguire que interpretó a Peter Parker.

En una entrevista con el medio británico The Independent, Dunst aseguró que cuando firmó el contrato, no analizó lo que iba a ganar. “La disparidad salarial entre Spider-Man y yo era muy extrema. Ni siquiera lo pensé. Yo estaba como, 'Oh, sí, Tobey está interpretando a Spider-Man'. ¿Pero sabés quién estaba en el segundo póster de Spider-Man? Spider-Man y yo”, comentó con una sonrisa y señalándose el pecho.

La diferencia entre lo que ganaron ambos se dio, más que nada, en las secuelas que vinieron después de la primera película. De acuerdo a Box Office Mojo la primera Spider-Man obtuvo 821.708.551 dólares, la segunda 788.618.317 y la tercera 894.983.373.

Cuánto ganaron Kristen Dunst y Tobey Maguire por la trilogía de “Spider-Man”

El éxito de los tres films obligó a los productores a reestructurar el salario de cada uno de los protagonistas. Si bien en la primera ganaron sueldos similares, en Spider-Man 2 se vio la diferencia.

Según el sitio Variety, Tobey Maguire recibió una paga de 17 millones de dólares, mientras que Dunst, de acuerdo a lo que cita el medio Celebrity Net Worth, que analiza el patrimonio de los famosos, obtuvo 7 millones de dólares.

En la tercera también hubo disparidad, aunque un poco menos, ya que Maguire recibió 15 millones de dólares, mientras que a Dunst le pagaron 10 millones, su sueldo más alto. Maguire, a su vez, se llevó un porcentaje de la recaudación, un método utilizado por los productores parar engrosar la ganancia de los contratos de los actores.

Qué dijo Kristen Dunst sobre “Spider-Man: Sin Camino a Casa”

Desde que se supo que la historia de la próxima película con el superhéroe de Marvel Spíder-Man: sin camino a casa va a tener personajes de universos diferentes, muchos fanáticos sueñan con que el personaje de Mary Jane, encarnado por Kirsten Dunst, esté. La actriz descartó su participación en una entrevista con Total Film. “No estoy en esa película. Sé que hay rumores, ¿no es cierto?”, comentó, con una sonrisa, en esa nota. ¿Estaba diciendo la verdad?

Este fin de semana, Variety publicó otro reportaje a la actriz, que parece haber dejado cierta esperanza de que haya alguna referencia a su personaje en la nueva aventura liderada por Tom Holland. “Yo estaría dispuesta a hacerlo. ¿Por qué no? Sería divertido. Nunca diría que no a algo así”, aseguró.

Luego, ahondó sobre cómo se imagina que sería su Mary Jane. “Sería la vieja MJ en este momento con pequeños bebés Spidey”, comentó en broma.