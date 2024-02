L-Gante se enfureció por falsas acusaciones y prometió que les regalará un show a sus fanáticos de Jujuy: El motivo

L-Gante fue foco de una nueva polémica, pero esta vez no se trata de su vida amorosa, de la relación con su hija ni tampoco de sus problemas con la ley. El cantante fue acusado de haber suspendido un show en Jujuy por las condiciones geográficas.

El músico de Cumbia 420 iba a presentarse días atrás en la Quebrada de Humahuaca y desde la organización publicaron un comunicado que anuncia la cancelación del espectáculo: “El artista mencionado y sus managers no quieren viajar a la Quebrada de Humahuaca manifestando que es mucha la distancia, el clima no les caería bien y, al parecer, la zona no sería de su agrado”.

Ante este comunicado que además menciona a artistas que ya tocaron allí, como J Rei, Negro Tecla, Marama y más, L-Gante no se quedó callado e hizo una increíble promesa a sus fans de Jujuy.

“Intento de empresarios no hagan embrollo. Hice 8 shows y la productora por motivos de logística me dijo que no llegábamos a hacerlo”, empezó explicando el artista en su cuenta de Instagram.

A continuación prometió: “Voy a volver y a regalarles un show a mis amigos de Humahuaca sin ningún empresario quebrado que no sabe manejar su negocio. Voy a caer solo a cara de perro, me voy a pagar el sonido de mi bolsillo y a hacer el show para mis verdaderos seguidores”.

L-Gante presentó un adelanto de su nuevo single

Durante sus 100 días preso L-Gante compuso varias canciones que estarán en la lista de su primer disco que se llamará CELD4. Hace unos días, el músico dio a conocer un adelanto de “Pídelo”, uno de los tantos temas que grabó desde la DDI de Quilmes.

A través de su cuenta de Instagram (@lgante_keloke), el rey del RKT publicó un video donde mostró el comienzo de la canción. En la imagen que acompaña la melodía, se puede ver un buitre agarrando la cabeza de Benjamín Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos que aparece en el billete de 100 dólares.

“Lo escribí, lo grabé, lo edite, lo mezclé en ese lugar donde quisieron quebrarme y solo me hicieron más fuerte y más creativo”, fue la contundente frase que eligió Elián para poner en la descripción. “La portada es un fragmento de la tapa, una composición de varios elementos”, explicó.

El próximo 10 de febrero, Elián Valenzuela estrenará la canción que abrirá la lista de temas musicales de su primer disco. “Gracias por esperar”, cerró en la publicación que rápidamente llegó a más de 6 mil “me gusta”.