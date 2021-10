La actriz argentina Hilda Bernard cumplió 101 años

Hilda Bernard nació un 29 de octubre de 1920 en Puerto Deseado, Santa Cruz, a dos mil kilómetros de Buenos Aires, donde por ese entonces todavía no existía el Obelisco y solo había una línea de subte.

Hija de madre austríaca y padre inglés, lleva el nombre de la estrella de teatro y cine francés Sarah Bernhardt: sus padres la bautizaron como Hilda Sarah Bernard y más tarde, cuando comenzaría su carrera de actriz dejaría el segundo nombre solo en su DNI.

En sus 73 años de carrera predominan los radioteatros (hizo más de mil), las obras sobre el escenario, películas y 50 las telenovelas en las que participó. Fue la villana más querida de la televisión y entre sus personajes se destaca el de la malvada de Chiquititas, donde Agustina Cherri -en la piel de Mili- y otras chufas le cantaban “y por ser tan bruja y mala te arrugas mas que cualquiera”.

Cuando tenía 17 años se plantó frente a sus padres y les comunicó que abandonaría el colegio y comenzaría a estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Debutó como actriz en 1941 y fue en el Teatro Nacional Cervantes, en donde interpretó a una vendedora de empanadas en la obra Martín Fierro.

Al año siguiente, en 1942, conoció el mundo del radioteatro, donde brilló durante 16 años, cuando todavía no existía la televisión y la actriz no podía mostrar sus dotes en la pantalla chica. Comenzó en Radio El Mundo, en donde trabajó junto a actores como Oscar Casco, Eduardo Rudy y Fernando Siro. Su carrera continuó en Radio Splendid, hizo producciones de Nené Cascallar y decidió regresar a Radio El Mundo: allí protagonizó No quiero vivir así y Alguien para querer.

En dicha emisora conoció a su primer esposo, el presidente de la Asociación Argentina de Locutores Horacio Zelada. Con esa historia también llegó el primer desengaño amoroso. “Tenía ocho meses de embarazo y descubrí que él me engañaba. Lo dejé”, contó tiempo más tarde Hilda, quien debió criar sola a su hija. Luego volvió a apostar al amor y se enamoró nuevamente.

Esa vez, del productor, autor y director Jorge Goncalvez, que murió en 1983: “Las dos veces me enamoré perdidamente -afirmó- La primera vez que vi al primero, le avisé a mi madre 'Con él me voy a casar'. Al segundo, lo conocí estando embarazada, lo traté después y fue un gran amor que duró solo 25 años”, recordó quien es madre de Patricia, que tuvo una relación con Emilio Disi y de ese amor nació Emiliano.

Una década después de debutar como actriz llegó su primer papel en cine: fue de la mala de Don Napy, en la película Mala gente. Uno de sus primeros éxitos en televisión fue llevar a la pantalla chica Esos que dicen amarse, radionovela que protagonizó junto a Fernando Siro, escrita por el gran Alberto Migré.

Después encabezó y formó parte de infinitas ficciones: El amor tiene cara de mujer, Rosa... de lejos, La extraña dama, Cosecharás tu siembra, Celeste, Floricienta, Los exitosos Pells y Malparida, entre tantas otras.

En 2014, la vida la puso a prueba: sufrió un ACV, del cual logró salir adelante, pero debió enfrentar algunas secuelas que la obligaron a retirarse de la actuación antes de lo que ella hubiera esperado. Al año siguiente, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina le dio un Martín Fierro a la Trayectoria y la actriz emocionó con el discurso que dio sobre el escenario cuando se acercó a recibir la estatuilla.

“Gracias APTRA por este gesto tan generoso. Me hacía mucha falta en este momento estas caricias. Yo me había propuesto trabajar hasta los 100 años, no me faltan tanto, me faltan cinco nomás, pero cayó este ACV que me hizo daño a la garganta, se me achicaron las cuerdas vocales y me hizo daño en las piernas", detalló Hilda frente a los grandes artistas de la televisión y la radiofonía argentina que la escuchaban de pie sobre el auditorio.

"De cualquier manera -siguió-, pienso que 73 años de trabajo han sido una fortuna para mí. Hice radio, cine, teatro y televisión y fui muy feliz en mi carrera y espero que Dios y los médicos que me atienden me ayuden a salir adelante porque quiero y me lo voy a proponer volver a estar trabajando en un escenario”.

Más tarde, estiró la brecha de trabajar hasta los 104 años con una única condición: que le volviera su voz. “Soy una mujer feliz, no me puedo quejar de nada. Vivo con lo que tengo y vivo bien”.

El año pasado, días antes de cumplir los 100 años, superó un nuevo obstáculo: contrajo coronavirus en el centro en el que pasa sus días y logró vencerlo como una guerrera que logra todo lo que se propone.