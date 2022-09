La bailarina de L-Gante habló del video del hotel alojamiento: Me veo en la obligación de dar la cara

Después de haber negado un vínculo íntimo con L-Gante, Luli Romero volvió a las redes sociales para hablar del infierno que vive tras la difusión del video que se hizo popular en TikTok. La grabación la muestra saliendo de un hotel alojamiento con el músico, al que conoce desde hace bastante.

“Bueno gente, luego de haber transcurrido un lapso de tiempo más que prudente a la espera de que el tiempo aclarara la verdad de lo ocurrido en mi relación laboral y demás con el cantante de cumbia, y al no haberse logrado el objetivo, hoy me veo en la obligación personal de dar la cara como corresponde y sincerar la situación conocida por todos. Quiero aclarar que yo solamente pretendo trabajar como lo hice siempre, para eso estudié modelaje, actuación, baile y demás. Llegué hasta acá sola sin necesidad de colgarme de nadie”, comenzó diciendo.

Acto seguido, señaló que el escándalo la perjudicó a nivel laboral, ya que perdió muchas propuestas y eso afectó su bolsillo. “Debo dejar en claro que entre el cantante y yo no existió nada de 'amantia', solo relación laboral. Se ha perjudicado mi honor, fama y nombre ante la difusión pública de un video. A raíz de esta situación se me han cerrado muy buenas oportunidades laborales, siendo por ende perjudicada en lo personal y familiar”, concluyó angustiada.

La reacción de Tamara Báez al ver el video

Luego de que le llegara la grabación que compromete al padre de su hija, la joven eligió jugar al misterio en las redes sociales. Tira indirectas que dan a entender la desilusión que siente ante el engaño, que se hizo público, y se retrató visitando a su abogado. “Ultimando detalles”, comentó en una foto junto a él.

Tamara Báez visitó a su abogado y sus seguidores están convencidos de que se separó de L-Gante. (Foto: instagram/tamibaez429)

En otra publicación, se mostró con su beba Jamaica -que cumplirá un año dentro de unos días- y remarcó que “ella brilla con su hija, lo demás es gilada”. Acto seguido, compartió una frase que generó más dudas sobre su presente amoroso: “Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso. Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar”.

Por ahora, no hubo confirmación oficial de la separación, pero el comunicado podría llegar después del 13, día en que el fruto de su amor celebre su primer cumpleaños.