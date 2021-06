La bronca de Alex Caniggia mientras se emitía su escandalosa salida de Masterchef Celebrity 2: ¡A la m... la cocina!

Con Alex Caniggia nada se entiende demasiado: ni por qué faltó a la gala de Masterchef Celebrity 2 que terminó derivando en su descalificación, ni qué quiso decir al buscar explicar su salida, o cuanto menos, referirse a ella.

Todo sucedió este domingo, aunque sobre su partida comenzó a hablarse hace tres semanas atrás, cuando trascendió que había dirimido. “Es un trabajo muy sacrificado”, le había explicado Fabián Esperón, el representante del Emperador, a Teleshow. Desde entonces, y a la vez que las emisiones seguían corriendo, siempre con Alex con el delantal puesto, empezaron a tejerse las especulaciones que, lo dicho, fueron despejadas en la última gala de eliminación, a la cual el hijo de Claudio Caniggia no se presentó.

“Falta Alex hoy, que no ha llegado por cuestiones personales -anunció Santiago del Moro-. Vamos a ver qué pasa con él, qué decisión toma el jurado. Pero mientras tanto, vamos a continuar como si nada hubiese pasado”. El ciclo siguió con su desarrollo habitual, y Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui la consigna de la noche: preparar una versión mejorada del clásico plato mollejas al verdeo con papas noisette. Y Candela Vetrano, Sol Pérez, María O´Donell, Gastón Dalmau y Claudia Fontán - otra participante que se vio envuelta en una gran polémica- pusieron manos a la obra.

Mientras esto salía al aire por Telefe, el hermano de Charlotte Caniggia hacía un vivo en la plataforma Twitch. Allí, con su verborragia habitual, mezclando palabras en inglés con otras pertenecientes a una jerga que lleva su propio sello, hizo un tendal de declaraciones resonantes. “La cocina, ya no va. No va más la cocina. Bien por el culo (SIC) la cocina”, exclamó, luciendo un look muy particular, con un traje sobrio que iba a contramano de su pelo lacio, con mechas violetas y fucsias. Y por si alguien tenía dudas, avisó: “Renuncié. Dije: '¡A la mierda la cocina!'”.

Además, apuntó a sus ex compañeros: “Tendrían que haber eliminado a un 'barat'. Yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube”. E insistió: “A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar a mí!”. Fue entonces cuando Alex calificó al jurado de “cagón”.

Mientras en la pantalla de su transmisión se veía la infinidad de mensajes que volcaban sus seguidores, el hijo de Mariana Nannis seguía hablando, esta vez: “Se fue el ganador de Masterchef. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quién fue el ganador de Mastertch? El chela, obviamente, el número uno, como yo no hay ninguno”, arengó, en una tonada -raro en Alex- inevitablemente porteña.

¿Y en Telefe, qué sucedía? Betular tomaba la palabra: “El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Alex Caniggia”. Y Martitegui lo seguía: Para aclarar nuestra posición, Alex no se presentó y no hay ninguna causa que justifique, como en otros casos, que él no esté acá con nosotros. Nos parece que como jurados teníamos que tomar una decisión y lo más lógico sea que quien no se presenta sin causa tiene que abandonar el certamen. Más aún en estas instancias donde hay que poner todo, donde estamos eligiendo alguien que va a tener un trofeo y que no es solo cocinar bien, sino es responsabilidad y muchísimas otras cosas. Por todas estas razones, lo que decidimos es que Alex Caniggia es el eliminado de esta noche”.

A la distancia, De Santis pareció tenderle una mano. “Más allá de todo, tuvo un camino interesante, brindó una atmósfera particular en este certamen -lo distinguió-. Tengo un saborcito amargo de no tenerlo acá para festejarlo por todo lo que hizo hasta hoy”. Martitegui completó, adusto: “Alex deja la competencia por decisión nuestra, por no presentarse un domingo de eliminación. Respiren y utilicen esto porque los cinco platos estaban para irse, recapaciten”. El reto fue para Barbarossa, O'Donell, Fontán, Dalmau, Vetrano y Pérez, quienes siguen en carrera. Aunque sorprendidos por la decisión inédita del jurado respecto a Alex, si bien la duda -pese a todo lo dicho de uno y otro lado- quedó instalada: ¿lo echaron o renunció?