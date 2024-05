La bronca de Florencia Regidor después de que GH la obligara a bañarse: Lo hacen a propósito

Florencia Regidor, uno de los últimos ingresos que tuvo la casa de Gran Hermano (Telefe), nunca tuvo vergüenza en reconocer que no le gusta para nada bañarse.

En su casting, la concursante dijo: “No me gusta bañarme. Me lavo los sobacos, me hago baño polaco, pero no me lavo el pelo ¿Está mal?”.

El Big Brother fue muy directo y les dijo a la oriunda de Lomas de Zamora y a su amiga: “Sol, Florencia. Tienen que bañarse por completo y en simultáneo”.

Además, Gran Hermano les indicó: “Tienen cuatro minutos y pueden usar traje de baño”. Muy molesta, la joven influencer descargó su bronca con el dueño de la casa y dijo de todo. “Son unos hijos de…, lo hacen a propósito”, sentenció.

Escandaloso video: Florencia de “Gran Hermano 2023″ escupió en la comida de sus compañeros y exigen su expulsión

Días atrás, Florencia de Gran Hermano 2023 cometió un error garrafal y se temió por su expulsión. Una cámara la sorprendió mientras escupía en la olla donde estaba cocinando los alimentos que les daría a sus compañeros y las imágenes desataron la bronca de los televidentes, que en las redes exigieron el mayor castigo.

“Es un asco. ¿Esto no debería ser sancionable? ¿Se imaginan que Furia haga algo así? Que la saquen ya”, " Esto es terrible. A Furia nunca la vi haciendo esto. Terribles basuras son”, “Es una asquerosa la tipa y después se hace la víctima”, “Es una sucia, puerca y asquerosa. Espero que hagan algo”, “Encima se ríe, hija de remil p...”, fueron algunas de las opiniones que se leyeron.

Poco después del episodio, la modelo tuvo una discusión con Juliana Scaglione y se la vio llorando en el dormitorio, donde Nicolás asistió para consolarla. El cruce se habría desencadenado porque la entrenadora le dio a entender que la copiaba. “Si hiciste un casting de mierda que te molestó jodete, no es mi culpa. Me di cuenta que estás media alteradita ¿te molesta mi fama? lo siento ¿querés cámara? ahí la tenés. No me jodás”, le dijo.

Florencia contó que pasó una semana sin bañarse y dejó a todos en shock en la casa de “Gran Hermano”

Desde que se presentó al casting de Gran Hermano (Telefe), Florencia Regidor reconoció que no le gusta bañarse. Muchos pensaban que se trataba de un dato inventado para llamar la atención, pero durante su estadía en el reality dejó en claro que no estaba mintiendo.

Días atrás, un informe demostró que la falta de higiene de la participante empezó a incomodar a todos en la casa más famosa del país. “Hace poco estuve una semana (sin bañarme)”, admitió y dejó atónita a Zoe Bogach, quien no pudo disimular cuanto le desagradaba lo que acababa de escuchar.

Lo más llamativo es que la concursante no tiene ningún prurito al momento de plantear sus razones para no ducharse. “Me da paja”, admitió con total desfachatez y aseguró que no se trata de ningún tipo de fobia al agua, ya que le encanta meterse a la pileta o al mar. Incluso, precisó que se baña apenas tres veces por semana.

Sin embargo, en uno de sus últimos pasos por el confesionario, la joven de 21 años dijoque encontró una razón para cambiar este polémico hábito: quiere estar limpia dentro de la casa porque convive con Nicolás Grosman. “¡Tengo novio acá adentro, nene! ¡Me tengo que bañar!”, exclamó. Y, al escucharla, Zoe le contestó sin filtro: “¡Igual te tendrías que bañar todos los días!”.