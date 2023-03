La China Suárez contó que Rusherking le cambió la vida: No me di cuenta de lo rota que estaba

La China Suárez y Rusherking se muestran en su mejor momento. Después de blanquear su relación en mayo de 2022, la actriz y el músico no dudaron en incluirse en los planes de vida del otro. Además de presentarse a sus respectivas familias, ambos apostaron a coordinar su vida laboral para poder mantener su relación más allá de los compromisos que suelen distanciarlos por varias semanas.

En las últimas horas, la China decidió dedicarle un hermoso mensaje al artista a través de su cuenta oficial de Instagram. “Nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, escribió.

La publicación, que fue realizada en las historias de la red social de la camarita, estuvo acompañada por una foto de ellos abrazados. Mientras ella sonríe, él le da un beso en el cachete. La fotografía en cuestión fue tomada hace unos días en el cumpleaños de una amiga de la China, donde ambos asistieron junto a los hijos de la actriz.

No es la primera vez que la China le escribe lindas palabras de amor a su pareja. Para San Valentín le dedicó un tierno mensaje que emocionó a sus seguidores. “No iba a hacer ningún posteo por el Día de los Enamorados, pero te busqué tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significás para mí. Hoy, una vez más, me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomás”, escribió.

En febrero, Eugenia “la China” Suárez viajó a Santiago del Estero para conocer el hogar de su novio. Durante su estadía, la actriz quedó enamorada de una comida santiagueña que le preparó su suegra. “¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor mi suegra”, dijo la China tratando de imitar la manera de hablar de los nacidos en localidad en la que nació Rusherking.

La mamá del cantante les cocinó a los jóvenes la golosina tradicional de la zona. Además, Eugenia contó que el plato se prepara con harina de algarroba y que se puede conseguir en distintos puestos de comida ambulante.

Luego, y al mismo tiempo que hablaba con Rusherking, quien estaba detrás de cámara, agregó: “Esta es la empanadilla ¡Me encantó! Me dijo tu mamá que es de batata. ¡Cómo me conocen! Estos son los regalos que me gustan a mí”.

Eugenia Suárez comparte muchos momentos junto a Tomás y se muestra muy feliz en pareja. Hace algunas horas, la actriz generó repercusión en los medios al compartir un video en las redes sociales donde dejó ver el tierno gesto que tuvo la madre del trapero.