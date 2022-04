La contundente respuesta de Flor Vigna a un seguidor que criticó su cuerpo

Con más de 5,5 millones de seguidores de Instagram, Flor Vigna está muy activa en sus redes sociales. Desde que lanzó su carrera como cantante, hizo algunos cambios en sus redes sociales, y tal como ella contó, paralelamente atravesó una metamorfosis personal que desembocó en una firme postura frente a las críticas. Mientras mantenía un ida y vuelta con sus seguidores, leyó una crítica hacia su cuerpo y publicó una tajante respuesta.

A una semana del estreno de su nuevo tema, “Una en un Millón”, la artista quiso agradecerle a todos sus fanáticos por sumarse a los challenge que propuso y apoyarla en esta nueva etapa. A través de sus stories, abrió la posibilidad de preguntas y respuestas para charlar un rato con algunos de sus seguidores, y uno de los mensajes que recibió llamó su atención por tratarse de un comentario negativo sobre su figura: “¡Qué gordas que son tus piernas! ¡Parecen de futbolista, pero con celulitis!”.

Junto a una imagen de una de sus clases de poll dance, la bailarina recogió el guante y le contestó: “Me gusta comer bien y estar fuerte para bailar, saltar, y lo que venga. De familia, somos de jamones power”. También hizo hincapié en la importancia del respeto, un valor que lleva como bandera tanto para sí misma como para los demás. “Creo que todos estamos aprendiendo a hablarle mejor a nuestro cuerpo y hacer comentarios como éste es totalmente arcaico”, sentenció.

La respuesta de Flor Vigna a un usuario que criticó sus piernas

“Cada cuerpo es diferente y los comentarios ajenos ya quedaron vintage para la evolución, papi”, expresó de manera contundente. Esta no es la primera vez que expone algunos de los cientos de mensajes que recibe para hacer un llamado a la reflexión. A fines de enero un seguidor cuestionó el vuelco artístico de su carrera hacia el canto, y ella no dudó en contestarle.

“Estudien algo, busquen un trabajo, eso le va a dar salud mental, sobretodo así te dejás de operar el rostro”, comentó un usuario en uno de sus posteos. Vigna no lo dejó pasar y le aclaró: “Estudio, trabajo y alcanzo todo lo que sueño con preparación, enfoque, familia y amigos que me motivan. Gracias por tu dedicación, pero yo estoy bien. Usá tu energía para vos, que seguro la vida se vuelve más bonita si te enfocás en lo que amás y no en lo que odiás”.

Cabe recordar que en noviembre de 2021 la artista borró todas sus publicaciones de Instagrama para focalizar su contenido en su carrera musical. Por estos días acumula poco más de veinte posteos, donde también le dedica algunos elogios a su pareja, Luciano Castro. Desde que lanzó el videoclip “UY!”, apostó de lleno a su faceta de compositora y productora autogestiva para generar nuevas canciones. Así llegó “Suelto”, con la colaboración de Miss Bolivia, y más tarde su nuevo sencillo, “Una en un Millón”.

Desde su salida de “La Academia” de ShowMatch ya había explicado que durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus se centró en tomar clases de canto y actuación. En una entrevista reciente con Teleshow la actriz contó que elije poner como prioridad sus proyectos, y organiza su presupuesto para lograr sus metas. “Toqué ahorros y, por primera vez en mi vida, debí empezar a hablar de plata, de sindicatos, de inversiones. El secreto está en la click de la cabeza, en el cambio de creencias. Hoy prefiero ir en bici a todos lados y encontrarle la vuelta a la subsistencia para gastar solo en mi sueño, porque lo vale”, explicó.