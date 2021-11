La contundente respuesta de Mery del Cerro sobre su amistad con la China Suárez

El escándalo que estalló a mediados de octubre entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez fue mucho más allá de las partes involucradas y las esquirlas alcanzan diferentes esferas. Entre ellas, al sólido grupo de amigas que conformaba la actriz con Zaira Naram Paula Chavez y María del Cerro. La amistad de larga data se fortaleció cuando todas fueron mamás en épocas parecidas y pareció resquebrajarse a medida que crecía el escándalo. Por supuesto que la ex conductora de Morfi se alineó a su hermana mayor. Y el resto, si bien evitó manifestarse públicamente en contra de la ex Casi ángeles, fue soltando pequeñas señales en su contra.

Lo primero que trascendió fue que el grupo le habría soltado la mano a Suárez. Incluso se dijo que Paula le había mandado un duro mensaje a Eugenia .Luego, la ex conductora de Bake Off visitó a Verónica Lozano en su programa de Telefe y de a poco fue soltando prenda de la situación. No voy a hablar del tema. Me apena mucho todo esto, pero no, no es mi tema y no puedo opinar ni hablar ni nada”, quiso cerrar la modelo, al ver que había entrado en un terreno pantanoso. Pero igual vos sos más amiga de Zaira...”, insistió la conductora. “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”, dijo la conductora del reality pastelero. “Y con la China buena onda, pero no es que eran tan amigas”, dijo Lozano en alusión al vínculo entre Chaves y Suárez. “Claaaaaro”, dijo Paula queriendo dar por finalizada la cuestión.

Mery del Cerro no había hablado todavía del tema y lo hizo a su manera con Catalina Dlugi en La Once Diez. La conductora le preguntó sobre si le había sorprendido el llamado de Wanda a la China para pedirle disculpas, tal como contó en el especial con Susana Giménez que se vio por Telefe: “La verdad no voy a opinar, son personas que quiero, que conozco. Es un tema personal y no quiero hablar del tema porque no me corresponde”.

En este punto, la periodista recordó la respuesta de Chaves y la consultó sobre si el grupo de amigas se había puesto de acuerdo. “No nos pusimos de acuerdo en nada, cada una tomó posición, quizás seamos parecidas a la hora de tomar posición por algo. Yo prefiero no hablar porque es un tema que no tiene que ver conmigo y es un tema muy delicado”, insistió.

“¿Vos te considerás amiga de la China Suárez o hubo un distanciamiento?”, quiso saber Catalina. “No voy a hablar de nadie, no voy a hablar de nada. Sí, obvio que es amiga, pero no voy a hablar de nada en particular porque es entrar en algo que no tengo ganas de entrar”, respondió la modelo, sin dar el brazo a torcer. “Y además, muy doloroso”, interpretó la periodista. “Por eso, cada uno pasó por momentos difíciles y no es fácil. Pero sí, obvio, es amiga. Hace un montón de años que es amiga”, cerró la participante de Masterchef Celebrity.

Del Cerro también se refirió a su andar en el certamen culinario, donde se convirtió en una de las protagonistas más destacadas de la tercera temporada. La modelo se ganó la primera catarata de memes cuando tuvo dificultades en el apanado de unas milanesas, pero luego levantó su performance y logró cautivar al estricto jurado con un pollo al curry. “Un día estás arriba, después estás abajo, ya de por sí soy una persona que me considero muy sensible”, afirmó al respecto. “La cocina te toca una fibra íntima que te conecta con tu mamá, con tu infancia y a mí me pasan un montón de cosas adentro”, cerró.