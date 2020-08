La drástica decisión de Karina Jelinek después de quedar afuera del Cantando: se va del país

Karina Jelinek quedó eliminada del Cantando 2020 en la segunda ronda después de perder en el voto telefónico con Agustín Sierra. Cuando nadie lo esperaba, el actor e influencer dio un verdadero batacazo y dejó afuera a una de las figuras más famosas del certamen.



"Me sorprendió el resultado", admitió Jelinek en diálogo con Los ángeles de la mañana, minutos después de que el programa se despidiera del aire. La modelo llegó a la instancia de eliminación después de interpretar, fallidamente según el jurado, Una na, el hit de Lali Espósito. Según Nacha Guevara y Pepe Cibrián, Karina "no pegó una nota", aunque ella aseguró que en los ensayos, la afinación era perfecta.

Sin embargo, Karina no planea llorar por los rincones por haberse quedado afuera del show. Ya tiene grandes planes para su futuro post Cantando. Se va de vacaciones a Ibiza, a disfrutar del verano europeo, como casi todos los años "."Mis amigos me están esperando, es una invitación de mi cumpleaños", explicó.

No está claro cómo hará Jelinek para salir del país en medio de la pandemia y la restricción de vuelos, pero ya prevé encontrarse con Lali en Madrid, donde la cantante está instalada desde hace un mes para filmar una serie. "Lo dejo a tu criterio", cerró, enigmática.

El paso de Karina Jelinek por el Cantando 2020 no pasó inadvertido. Desde la primera gala, se convirtió en una de las figuras más divertidas durante las previas, pero sus puntajes estuvieron muy lejos de alcanzar al resto de los participantes. Aunque insistió en que siempre llegaba a tiempo a los ensayos y practicaba para dar lo mejor, el jurado le remarcó en más de una oportunidad su desafinación.

La modelo también protagonizó una dura discusión con Yanina Latorre por Twitter, donde la “angelita” la acusó de no ser profesional: "Karina no ensaya. Llega tarde. Injusto para los demás, encima miente". Cansada de las críticas de la panelista, Jelinek retrucó: "¡Nunca llegue tarde! Siempre avisé que no venía temprano y solo directo al ensayo de piso. Así que no digas cualquier cosa, siempre ensayo".

El ida y vuelta entre ellas siguió, pero Karina quiso dar por terminada la discusión: “No necesito colgarme de vos ni de nadie. Trabajo desde hace 15 años en los medios, jamás me meto con nadie. Vos empezaste primero. Me caías súperbien, acá esto se termina".