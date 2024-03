¿La echan?: El duro comunicado de Gran Hermano tras los dichos de Agostina Spinelli sobre el atentado a la AMIA

Agostina Spinelli tiene pocas chances de superar la gala de eliminación de este domingo, sobre todo después del polémico comentario que hizo frente a sus compañeros de Gran Hermano 2023 mientras lavaba los platos. Se burló del atentado a la AMIA y generó un terrible malestar. Tanto que en las redes la fulminaron y pidieron que los votos se concentren en ella.

Este viernes, en La noche de los ex (Telefe), el conductor del programa, Roberto Funes Ugarte, leyó el comunicado de la producción del reality por las declaraciones de “La poli”.

“Queremos comunicar que GH está evaluando qué decisión tomar frente a los repudiables dichos que ha dicho Agostina. La resolución será revelada el próximo domingo”, informó el presentador después de pasar al aire el video de las palabras de Spinelli. Robertito Funes reveló que Gran Hermano evalúa tomar medidas tras la repudiable frase de Agostina Spinelli (Foto: Captura Telefe)

El ataque a la AMIA fue el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba destrozó la Asociación Mutual Israelita Argentina, dejando un saldo de 85 muertos y 300 heridos.

Agostina Spinelli se hartó de “Gran Hermano” y podría tomar una drástica decisión en las próximas horas

Agostina Spinelli, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano (Telefe), está empezando a sentir las consecuencias del encierro y admitió que se quiere ir de la casa.

En la madrugada de este jueves, durante una charla con Juliana “Furia” Scaglione y Rosina Beltrán, “La poli” se sinceró y, entre lágrimas, reveló: “Ya estoy cansada, no quiero estar más. Tengo ganas de irme a mi casa”.

Disconforme con el repechaje en el que ingresaron nuevamente Joel Ojeda, Isabel Denegri y Catalina Gorostidi, Agostina, y haciendo referencia al “Congelados”, donde entró su hija Morena dijo: “Creo que me afecto más que llegue gente, a que seamos menos. Somos un montón, y no se termina nunca, ya está, no tengo más ganas. También cuando vino mi hija, en el momento fue genial, pero después me afectó un montón”. Agostina Spinelli quiere dejar "Gran Hermano" (Foto: captura Telefe)

Sus compañeras intentaron consolarla, pero Spinelli les comentó: “Hace dos noches que no duermo bien, no tengo más ganas de estar acá, estoy cansada y me quiero ir”.

“Me quiero bien, quiero decirle a la gente que el domingo me saquen. Quiero irme a mi casa y no estar más acá. Ya son casi tres meses, para mí ya es un montón de tiempo, no aguantaría seis ni loca”, cerró, completamente angustiada.