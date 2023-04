La emoción de Pampita tras leer el libro que Vicuña escribió para su hija Blanca: Lo apoyo

Semanas atrás Benjamín Vicuña compartió su nuevo gran proyecto: un libro de su autoría en el que homenajea a su hija Blanca -fruto de su relación con Pampita- que murió en 2012. En diálogo con El mundo de España, el actor reveló que una de las cosas más personales que ha hecho en mucho tiempo: “Suelo esconderme detrás de los personajes que hago. Pero esto de escribir ha sido catártico y necesario”.

Luego de que el artista diera a conocer su próxima obra, Pampita fue consultada al respecto y, además de contar que ya había leído el manuscrito, se mostró muy emocionada por este lanzamiento. “Cuenta con mi apoyo absoluto, porque yo respeto mucho que haya decidido dar ese paso y si le hace bien y lo encuentra necesario, me parece bárbaro”, aseguró la modelo en una entrevista con la revista Velvet de Chile.

En ese sentido, agregó: “He estado muy pendiente de todo ese trabajo y voy a estar muy orgullosa de eso cuando esté concluido. Es muy importante para él”. Cuando le preguntaron si ella había pensado hacer algo similar durante el duelo por la muerte de Blanca, la conductora explicó que había llevado la tristeza en silencio.

El desgarrador posteo de Benjamín Vicuña a diez años del fallecimiento de su hija Blanca (Foto: Instagram / benjavicuna)

“Justamente todo lo opuesto. Me guardo ciertos dolores para mí, para el plano más íntimo, para mis más cercanos, me respeto mucho en ese sentido y también entiendo cuando hay otra persona que necesita expresar su dolor, compartirlo... y si le hace bien, como te decía, hoy cada uno vive sus cosas de manera personal y hay que ser muy cuidadoso con eso”, detalló.

Benjamín Vicuña homenajeará a su hija Blanca con un libro

A comienzos de marzo, Benjamín Vicuña sorprendió al contar que homenajeará a su hija Blanca con un libro. “Esto es lo más personal que he hecho”, aseguró sobre el proyecto, que es una manera de transformar el dolor y el duelo. “Estoy escribiendo un libro sobre ella... Tiene que ver con la transformación del dolor y el duelo de mi hija”, comenzó diciendo.

El actor chileno junto a la nena. (Foto: Instagram/benjavicunamori)

A modo de cierre, expresó: “Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que han atravesado lo mismo que yo... Que, por momentos, no se ve la luz. No se ve el otro lado del río... Y creo que estos libros sanadores o de autoayuda pueden ser de gran ayuda. Y yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor”.