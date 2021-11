La emocionante dedicatoria de Eduardo Feinmann tras ganar el Martín Fierro de Cable

Después de dos años, la televisión se vistió de gala. Este martes se entregaron los Premios Martín Fierro de Cable a las mejores producciones de 2019/2020.El evento contó con la conducción de Carolina Pampita Ardohain y Joaquín Pollo Álvarez y fue transmitido por Crónica HD. Antes de la entrega, hubo una alfombra roja a cargo de Paula Varela, Matilda Blanco, Sofía Monachelli y Lucas Bertero, de la que participaron unas 500 personas, entre los nominados e invitados especiales.

Y así, con el Luna Park como escenario, hubo momentos para todo tipo de reacciones, sentimientos y cambios, tras dos años de ausencia de premiación. Por primera vez en la historia, se entregaron dos Martín Fierro de Oro. El de 2019 fue para Bios, vidas que marcaron la tuya: Luis Alberto Spinetta, la producción documental de NatGeo, mientras que el correspondiente a 2020 se lo llevó el servicio informativo de Crónica HD.

Los programas y figuras que fueron nominados estuvieron repartidos en 33 ternas. Uno de los ganadores de esas ternas fue Eduardo Feinmann, elegido como el Mejor en Labor Periodística Masculina. El resto de la terna se completaba con Jonatan Viale (CNN en español - A24); Antonio Gil Vidal (TN); Nelson Castro (TN) y Gustavo Sylvestre (C5N).

El conductor -que en la actualidad se desempeña en LN+ pero que ganó el premio por su trabajo en A24- , sorprendió a todos cuando se subió al escenario a recoger el reconocimiento. “Toda mi vida soñé con dos cosas: ser abogado y ser periodista. Gracias a Dios, al esfuerzo y al estudio me hicieron abogado y también periodista. Este es un momento muy pero muy importante”, arrancó diciendo visiblemente emocionado.

“Quiero agradecerle a APTRA que haya confiado en mí. Yo no sé si los que recibieron este premio se dan cuenta pero es el más importante de la radio y la televisión argentina. Es el Oscar de la radio y la televisión, lo más importante que uno tiene en esta industria. Quiero agradecer a toda la gente que me siguió en una señal y hoy me sigue en otra señal, porque ese es el Martín Fierro que me dan todos los días y lo más importante que puede tener un periodista, que la gente lo siga, lo escuche y lo acompañe”, aseguró hablándole directamente a su público.

Luego, llegaría el tiempo de hacer un agradecimiento personal y muy especial: “Se lo quiero dedicar a mi pequeña niña, que hoy está cumpliendo 38 días, y a mi mujer. Gracias”.