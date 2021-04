La enfermera que vacunó a Susana Giménez en Uruguay se guardó un insólito souvenir y lo contó con orgullo

Después de tantas especulaciones, Susana Gimenez finalmente se dio la vacuna contra el coronavirus en Uruguay. El sábado se dirigió al Campus Municipal de Maldonado y quienes estaban en la fila esperando que los llamaran no podían creerlo. Una vez que le tomaron los datos, la diva se sentó, se corrió la remera y dejó el brazo al aire libre para recibir el pinchazo. Lo que jamás imaginó es que la enfermera que le dio la primera dosis del suero de Pfizer se guardaría la jeringa de recuerdo.

Andrea Moreno contó que ese mismo día por la mañana se enteró de que tenía la tarea de inmunizar a la estrella de la TV. “Fue muy amorosa, encantadora, accesible y amable con todo el personal de salud”, se la escuchó decir en el programa Algo contigo, donde además señaló que antes de retirarse se sacó una foto grupal con todos. La mujer sorprendió al reconocer que se quedó con la jeringa a modo de souvenir, aunque aclaró que la aguja fue desechada.

Días atrás, Susana desató un escándalo tras caer en una fake news. Compartió un falso audio de Alberto Fernández y tuvo que salir a pedir disculpas. “Nunca pongo Twitter porque es muy agresivo. No es mi estilo. Pero estaba viendo que se suicidó el mánager de El Puma, que yo lo adoraba y nos veíamos siempre y lo quería muchísimo. (...) Pero pasé, vi una cosa que la apreté para escucharlo y no se qué hice... ¡Se me fue!”, dijo en un mano a mano con Jonatan Viale.

Durante esa entrevista, también criticó con dureza a Alberto Fernández, además de hablar de las nuevas restricciones. “Veo noticieros y me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina. Las clases hay que darlas presenciales. Nos esperan generaciones de jóvenes que van a sufrirlo. Además dicen que los contagios en los colegios son pocos, no debería ser un problema”, sostuvo.

Si bien aclaró que por el momento no quiere regresar al país, remarcó que su estadía en Uruguay no va a ser definitiva: “Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. Porque trabajé mucho en Venezuela y hoy lo veo y se me caen las lágrimas”.

Por último, hizo una comparación y aseguró: “La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono. Están acostumbrados a recibir y a mendigar y no es así. Nosotros somos una generación que del trabajo hacíamos una cultura. En cierta manera, eso se perdió porque la gente se acostumbra”.