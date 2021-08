La enigmática frase de Wanda Nara que despertó rumores de crisis de pareja

Desde hace varios años que Wanda Nara no vive más en Argentina, pero sus mensajes y acciones suelen alimentar recurrentemente los portales locales. Recientemente, la empresaria realizó un posteo que acompañó con una enigmática frase que disparó todo tipo de comentarios, y especulaciones sobre el estado actual de su relación con Mauro Icardi.

“Se trata de quien te sea leal a tus espaldas”, escribió la mediática en Instagram y rápidamente se encendieron las alarmas entre sus seguidores, quienes empezaron a especular con una posible crisis de pareja.

En las imágenes la vemos a la rubia posando sola en la terraza de su lujoso departamento de Milán, luciendo un mono estampado con flores en tonos azules y verdes, y un pronunciado escote.

Además de los elogios, corazones, piropos, y algunas consultas sobre su look, también hubo otros comentarios menos agradables como: “A Maxi López no le gustó esto”, “Vos nunca fuiste leal”, “Justamente vos hablando de lealtad, no podes más de cara dura”, “Pobre Icardi”.

Lo cierto es que más allá de las especulaciones de algunos seguidores en redes sociales, Wanda no habló de crisis de pareja y hasta el momento ni ella ni el futbolista se manifestaron explícitamente al respecto