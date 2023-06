La estrategia de Morena Rial para viajar a Estados Unidos sin dinero ni trabajo

Desde hace dos semanas Morena Rial es la protagonista de un escándalo mediático de proporciones tras salir a ventilar, en cuanto programa la haya requerido, las diferencias que mantiene con su padre, además de escandalosas revelaciones de su interna familiar.

En tanto, también se supo que la influencer en breve viajará a Estados Unidos junto a su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, lo que despertó la curiosidad y nueva crítica de muchos al preguntarse cómo costeará semejante gasto si ni siquiera tiene un trabajo estable.

Mientras todavía resuenan las declaraciones públicas de More al sostener que no fue criada para ser cajera de supermercado, no fue otro que el periodista Ángel de Brito quien develó desde sus redes sociales que la hija de Jorge Rial en breve se subirá a un avión invitada por Jackie Pato, la mujer a quien Morena considera su mamá del corazón que vive en Miami.

Así, la mamá de Francesco viajará a Norteamérica sin tener que poner un centavo de su bolsillo. Vale recordar que Jackeline Patoka es la responsable del área de entretenimiento y asuntos gubernamentales del Paseo de las Estrellas de Las Vegas, que el año pasado distinguió a Morena con un diploma por su brillante trayectoria como influencer.

Primicias Ya