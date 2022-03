La ex Gran hermano Tamara Paganini contó a qué se dedica y sorprendió a sus seguidores

Tamara Paganini fue una de las doce afortunadas -o, quizás no tanto- de participar en la primera edición argentina de Gran Hermano (Telefe). Durante su paso por el reality show, se ubicó entre los personajes más debatidos y queridos por la audiencia. A 21 años del estreno que desataría un gigantesco fenómeno nacional, la exconcursante reveló en sus redes sociales de qué vive actualmente.

El 10 de marzo de 2001, Telefe estrenó el primer episodio de un programa sin precedentes en la Argentina. Juntaron a doce jóvenes y los metieron a todos en una casa, apodada como “la más famosa del país”. Allí no solo debían repartirse las tareas cotidianas como limpiar, cocinar y hasta ordeñar una vaca para obtener leche, sino que todo era minuciosamente registrado por una decena de cámaras. Totalmente incomunicados con el exterior y obligados a convivir con personas desconocidas frente al ojo atento de todo el país, fue cuestión de tiempo que la situación se convirtiera en un caos.

Cuanto más escandalosos eran los hechos que tenían lugar en la casa de Gran Hermano, más subía el rating. Traiciones, llantos, romances y sucesos de lo más bizarros -como la inesperada visita al set de Diego Maradona- ayudaron a que el reality conducido por Soledad Silveyra dominara el horario prime time. Incluso llegó a superar al aclamado Sábado Bus (eltrece) que contaba con la conducción de Nicolás Repetto y la colaboración de Gerardo Rozín.

Tamara Paganini durante Gran Hermano 2001.

Dentro de los doce participantes, había un grupo que se destacaba como los preferidos por los televidentes. Entre ellos se encontraba Tamara Paganini quien, al tiempo de salir de la casa, decidió alejarse de la televisión. Sin embargo, se mantuvo en contacto con sus fans a través de las redes sociales, donde cuenta con más de 25 mil seguidores. Tanto a través de su perfil de Instagram como de TikTok, “la India” comparte con sus fans los sucesos de su día a día.

En un reciente video, decidió salir a aclarar una de las principales dudas que tienen aquellos que la conocen de sus días en la televisión: ¿De qué trabaja?. “Según los haters soy millonaria. En mi Tiktok se llenó de gente que no sé de dónde saca que soy mantenida, que tengo mucha plata”, escribió junto a un video en donde, finalmente, reveló su profesión.

Tamara Paganini respondió a los haters que dicen que "es millonaria"instagram @tamarapaganini

“Hace más o menos ocho años que estoy trabajando en la parte de fidelización de pacientes para un laboratorio de alta complejidad. Me encargo de buscar errores, problemas, malos tratos y demás en pacientes. Informarlos, tomarles los datos”, comenzó. Y agregó: “Por suerte la gente que es atendida en el laboratorio está muy conforme, por lo tanto no recibo muchas p**adas. y como yo soy la que ayuda al paciente a quejarse y a contar qué le pasó, no me maltratan”.

Para finalizar, detalló el peor aspecto de su trabajo actual. “También hay gente a la que llamó y pregunto, digamos, por 'Ramón García' y me dicen que murió hace una semana. En época de Covid-19 me atendió una señora y yo tenía que hablar con su hijo. Tenía 35 años el muchacho, el hijo de la mujer había muerto y se puso muy mal. Me dijo 'mi hijo falleció hace una semana, ¿quién sos que me llama para hablarme de mi hijo?'. Se largó a llorar y yo no podía sencillamente cortarle”, reveló.

Gran Hermano empezó en el 2001.

De todas maneras, Paganini se encuentra entre las ex Gran Hermanos más afortunadas ya que no solo es recordada con cariño, sino que logró continuar con su vida normalmente. No todos los participantes tuvieron la misma suerte.