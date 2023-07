La exigencia de Morena Rial a su papá: pagar el alquiler de su departamento para evitar el desalojo

Reapareció Morena Rial en medio de la crisis por el departamento en el que está viviendo. La mediática le exigió a su papá que sea él el que pague el alquiler, ya que tiene una deuda acumulada desde principios de año de 6200 dólares, cuando se mudó desde Córdoba.

La influencer habló con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine) donde dio detalles de lo que está pasando, dijo que está pensando irse a Córdoba otra vez y que bajo ningún concepto está dispuesta a ser ella la que se haga cargo de lo que se debe.

Qué dijo More Rial sobre la abultada deuda que tiene

“¿No pensaste en pagar ese alquiler para que no te desalojen?”, preguntó le preguntó a Morena Rial, Pampito, uno de los panelistas del programa de Carmen Barbieri. “No tengo por qué pagarlo yo porque no está a mi nombre”, lanzó la mediática.

Ante la negativa de More, el periodista insistió. “Pero estás viviendo ahí y estás usando el departamento”, insistió. “Sí, pero no está a mi nombre y las deudas no me quedan a mí. Alguien se comprometió a pagar. Si me compro el auto, lo pago yo y me comprometo a hacerlo en cuotas, lo pago. Pero ni siquiera está a mi nombre”, se justificó.

La influencer precisó que vino para Buenos Aires porque su papá se lo pidió. “Odio los departamentos. Si tengo que pagar, pagaría por algo que me guste. A mí me dijeron que tenía que venir acá porque el nene (Francesco) tenía que ir al colegio de River. Me iría a una casa que está mas cerca de Escobar porque este es un 2x2 y es un aburrimiento”, opinó.

Cuando le preguntaron acerca de cómo hacía para vivir, dijo que generaba recursos con las redes sociales. “¿No tenés dónde ir a vivir?”, buscaron saber desde el piso del programa de la capocómica.

“No tengo donde ir a vivir, pero hasta llegar al desalojo falta un tiempito. Se supone que un padre y un abuelo no va a dejar en la calle a su nieto. Era un contrato de un año que empezó hace un año, pero la realidad es que no están pagando. El inquilino es Jorge, no yo”, lanzó.

Tiempo después de que la mediática asegurara que vive en Buenos Aires por un pedido de su papá, se conocieron todos los detalles del acuerdo. (Foto: Instagram /jrial - Captura América)

“¿Qué vas a hacer?”, preguntaron. “Quiero volver a Córdoba, no me gusta para nada (acá). Si me desalojan me hacen un favor. Nunca me voy a quedar en la calle, tengo amigas que nunca me van a dejar en la calle”, agregó.

Además, More remarcó que vive el peor momento en la relación con su padre, lo que hace que sea casi imposible tener un entendimiento. “Con Jorge no se puede hablar, pero mandó a su abogado. Abogado con su abogado, que se entiendan”, cerró.