La furia de la mamá de Cami Homs al escuchar a Tini Stoessel decir que no se cargó una familia

Este miércoles, Tini Stoessel estuvo como invitada en el ciclo de streaming Rumis y dejó en claro que ella no tuvo nada que ver con la separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs. “No me cargué ninguna familia”, aseguró.

En ese contexto, el cronista de LAM (América) Alejandro Castelo le fue a preguntar a Liliana Fontán, madre de la ex del campeón del mundo, qué pensaba de los dichos de la artista.“¡No me hagas calentar!”, lanzó la entrevistada mientras el periodista le mostraba las declaraciones de la autora de Carne y hueso.

“No creo que sea Tini”, dijo la comerciante, quien a primera vista no reconoció a la expareja de De Paul por su cambio de look. “Si ella dice que no se cargó la familia, que viva tranquilo pensando eso, decile”, arremetió.

Muy irónica, Liliana cerró: “Qué linda. Qué bueno que tenga ese pensamiento. Una copada”.

Qué dijo Tini Stoessel sobre Rodrigo de Paul y Camila Homs

“Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja. Eso sucede”, aseguró Tini Stoessel visiblemente indignada por los rumores que trascendieron luego de que blanqueara su relación con De Paul.

Para dejar en claro lo que había pasado, disparó: “Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver”. Tras la frase contundente de la cantante, todos en el piso comenzaron a aplaudir y a cantar “Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini”.

Ante la reacción de los presentes, Tini dejó en claro que estaba cansada de los trascendidos que surgían cada vez que se hablaba de la separación del futbolista: “Yo no puedo opinar tranquila porque me van a tildar de algo que no soy”. “Se tenía que decir, y se dijo”, disparó Lizardo Ponce, uno de los influencers más cercanos a la artista. Coincidiendo con su colega, otra de las panelistas sumó: “Quedate tranquila que no tenés nada que aclarar”.

El angustiante momento que vivió Tini Stoessel en el Mundial de Qatar 2022

Tini Stoessel viajó a Qatar a finales de 2022 para acompañar a Rodrigo De Paul, su entonces pareja, durante el Mundial de la FIFA. La Selección argentina tuvo un comienzo desafortunado y perdió su primer partido con Arabia Saudita, lo que provocó que millones de hinchas expresen su descontento con el desempeño del equipo en redes. Sin embargo, muchos de ellos decidieron desquitarse, en cambio, con la novia del mediocampista y responsabilizarla por la derrota.

A casi un año de la coronación de Argentina en el Mundial, Rodrigo De Paul habló sobre el mal momento que tuvo que pasar Tini Stoessel durante los primeros días de la competencia y explicó cómo eso lo motivó para ganar el próximo partido contra México.

“Después de Arabia fue duro. Por algo que me había pasado a mí que fue no ganar el primer partido le estaban cayendo mucho a Tini. Ella se ponía mal y yo no tenía una manera de protegerla más que adentro de una cancha”, expresó el futbolista en el ciclo de entrevistas Campeones, un año después (Star +), sensibilizándose por la reacción de su pareja frente a los comentarios. De todas maneras, la cantante decidió ir a apoyar a Rodrigo De Paul y viajó hasta Qatar para alentarlo desde la tribuna.

Pese a la voluntad de Tini Stoessel para ir a ver a la Selección argentina, sin importar las críticas que pudiera recibir, el jugador del Atlético de Madrid se sinceró y reveló la advertencia que le hizo a su familia, en caso de que el equipo no pueda vencer a su rival: “Yo sabía que si no le ganábamos a México, ella lo iba a pasar mal ese día. Les dije: 'Si esto sigue empatado en los últimos 10 o 15 minutos, váyanse'”.

“Es una locura. Porque uno se pregunta qué tiene que ver. Hay algunas cosas que lamentablemente como sociedad tenemos que mejorar. Que direccionamos para un lado que no tiene sentido, siempre buscando culpables. Ese partido fue muy especial también por eso”, concluyó Rodrigo De Paul, repudiando las críticas que le hicieron a su ex pareja sin motivo durante el Mundial de Qatar 2022.

