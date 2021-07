La hija de Miguel Ángel Cherutti participó en La Voz Argentina y generó polémica en las redes sociales

En una nueva gala de La Voz Argentina (Telefe), un grupo de participantes dio todo en el escenario para ser elegidos por el jurado. Sin embargo, la presencia de una joven no pasó para nada desapercibida: se trata de Bianca, la hija del cómico Miguel Angel Cherutti.

En su presentación, previo a estar frente al jurado, Bianca expresó: “Me llamo Bianca Cherutti, tengo 25 años y soy de Capital Federal. Estudié danza, canto y actuación desde muy chica, creo que es algo que llevo en la sangre. De grande me fui perfeccionando”.

A su vez, continuó: “Soy hija de un artista, de Miguel Ángel Cherutti y estoy muy orgullosa de eso. Crecí en un ambiente de teatros y camarines y creo que ahí fue donde más me di cuenta que esto es lo mío. Quiero que conozcan mi historia, que sepan todo lo que la luché y las ganas que tenía de estar acá. Todo lo que me proponía, ya sea para estudiar o trabajar, me terminaba llevando a la música y a lo artístico, y me daba cuenta que era lo que realmente necesitaba y lo que más amo hacer”.

Al hablar de sus preferencias musicales, aseguró: “Si tengo que ir por los géneros que más escucho puedo ir con Mau y Ricky o con Lali que son más generacionales y más cercanos a mi edad”.

Bianca llegó a la audición acompañada por un amigo y su hermana, quienes destacaron sus atributos como cantante. Una vez en escena, interpretó el tema “Hot Stuff” y cautivó al jurado con su talento. Tanto Lali como los hermanos Montaner se dieron vuelta para sumarla a sus respectivos equipos.

La protagonista de Sky Rojo quiso convencerla de que la elija y le dijo: “Todo lo que me transmitiste con una canción, que es de mis favoritas, es el powerde este ritmo y tu voz tiene el power, y vos tenés todo el power. Sos preciosa”.

A su turno, Ricky Montaner agregó: “Ven con nosotros si estás dispuesta a arriesgarte a buscar distintos géneros musicales y a descubrir qué es lo que te hace a ti, ser tú”. Al momento de la elección, agradecida por las palabras que recibió, decidió quedarse con el dúo de cantantes y esto hizo que Lali se quedara decepcionada.

Bianca junto a Miguel Ángel en el "Cantando 2020". (Foto: Captura de video)

Más allá de la gran presentación, Bianca fue muy criticada en redes sociales. Por un lado algunos usuarios insinuaron que la joven llegó al casting gracias a ser hija de un famoso y, por otro, hubo quienes recordaron que ya formó parte de un certamen similar en 2020. Fue cuando acompañó a su padre en el Cantando 2020 (eltrece) como pareja reemplazando a Charlotte Caniggia.

Por eso, más allá de su alegría por formar parte de La Voz Argentina, se replicaron los comentarios lapidarios contra ella y hasta hubo memes.

