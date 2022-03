La historia del joven argentino al que Miley Cyrus besó: "Me lo guardo para toda la vida"

Francisco Graziani es el afortunado fan argentino que el viernes pasado cumplió el sueño de conocer a una de sus ídolas máximas, Miley Cyrus, que no solo aceptó sacarse una foto con él sino que además le dio un beso en la mejilla, una de las imágenes virales en la previa del Lollapalooza Argentina 2022. “Me lo guardo para toda la vida”, aseguró el joven de 19 años y contó cómo fue su experiencia en la puerta del hotel Faena de Puerto Madero.

Oriundo de Bella Vista, una localidad del partido bonaerense de San Miguel, Francisco comenzó el viernes convencido de que no iba a poder lograr su cometido. “En muchos lugares se dijo que estuve horas esperando a Miley, pero sinceramente no fue así. Yo estaba renegado ya, pensando que no la iba a conocer nunca en la vida. Me decía a mí mismo: 'Olvidate que está en Argentina'. Es más, había invitado a una amiga a merendar. Si ella me hubiese dicho que sí, no iba directamente”, explica el joven y remarca: “Si vos me preguntabas el viernes a la mañana si iba a ver a Miley, yo te decía que no”.

Decidido a borrarse de la cabeza que su ídola estaba en Buenos Aires, esa artista que veía en las series de Disney Hannah Montana y Zack y Cody cuando era chico, Francisco acompañó a su papá a hacer un trabajo en Marcos Paz, bien lejos de la Ciudad de Buenos Aires. Pasó la mañana con él y alrededor de las 14, cuando bordearon con el auto las vías del tren Urquiza, se dio cuenta de que no podía desperdiciar semejante oportunidad. “Ahí dije: 'Si no me bajo ahora, no me lo voy a perdonar nunca más en la vida'. Era como una vocecita en mi cabeza”, dice el joven. “Tenía 30 por ciento de batería porque no había cargado el celular. Le dije a mi viejo: 'Lo apago y hasta que no llegue al hotel no lo prendo, me voy a ver a Miley'. Él se rio y me la tiró abajo. 'Qué la vas a ver a Miley, está toda custodiada, ¿te pensás que te va a estar esperando?', me dijo a modo de chiste”, recuerda.

Pero la decisión ya estaba tomada. Francisco tomó el tren y después de dos horas de viaje llegó al hotel Faena, a eso de las 16. “Había muchísima gente porque no solo estaba Miley en el hotel, también estaban Megan Fox y su pareja (Machine Gun Kelly), y estaba por llegar Doja Cat. Ahí pensé: 'con cualquiera que salga, me conformo'”, dice el joven que se asume fanático de la televisión y todo lo que sea el mundo audiovisual. “He ido a esperar famosos argentinos a la puerta de los canales”, reconoce y cuenta que hizo trabajos como extra en series y publicidades. Además, muy pronto tendrá su propio programa en YouTube, donde entrevistará a celebridades de una manera “más descontracturada”.

Ni bien llegó a la puerta del Faena, vio salir a la cantante LP y se sacó una foto. Después hizo lo propio con el cantante Jaden Hossler. “Sinceramente no lo conocía, pero como mucha gente se empezó a sacar fotos con él, me saqué yo también”, comenta Francisco. Fue gracias a la aparición de estos músicos que la valla improvisada en la fachada del hotel empezó a descomprimirse de gente. Alrededor de las 17, el joven ya estaba adelante de todo, a la espera de Miley Cyrus. “Habré estado esperando dos horas a que salga. La batería se me iba acabando”, relata.

Cuando finalmente salió Miley y la vio acercándose hacia él, actuó rápido. “Lo primero que me salió fue decirle kiss me (besame), no sé por qué. Le di un papel para que me firme, no lo agarró, pero el beso me lo guardo para toda la vida”, asegura Francisco y explica que el video lo subió primero su familia. “Con la poca batería que tenía lo único que alcancé a hacer fue mandarle el video al grupo que tenemos con mi familia. Mi hermana, mi prima, mis tíos, lo empezaron a subir antes que yo. Cinco minutos después de que salió Miley, se me murió el teléfono. Me podía llegar a dar algo si no lo grababa”, confiesa.

Lo que nunca imaginó es que su beso se iba a viralizar de la manera en que lo hizo. “De la nada me empezaron a llegar mensajes de gente diciendo 'lo conseguiste', 'el elegido de Dios', 'la verdadera envidia'. Algunos me puteaban y me decían 'no me lavo más la cara'. Ahí empezaron a subir el video en todos lados con esa frase, y aunque la pensé en realidad nunca la dije”, asegura Francisco. “Cuando prendí el teléfono, me explotó el celular. Un montón de páginas lo habían compartido, salieron un montón de notas en medios de acá, de Italia, le empezaron a llegar mensajes a mi mamá, mucha gente que no me hablaba hacía un montón me mandó mensajes para decirme que me había visto con Miley”, agrega.

"Yo soy Fran", el video que subió el fan argentino que recibió un beso de Miley Cyrus.

No me lavo nunca más la cara pic.twitter.com/yldrmREDB4 — 𝕷𝖚𝖈𝖆𝖘  {9/12/18} 🎾 (@LNV22) March 18, 2022

En su cuenta de TikTok, Francisco hizo un resumen del día inolvidable que pasó rodeado de estrellas de la música. “Conocí a Miley y todavía no caigo”, confió en el relato. Como si fuera poco, en diálogo con este medio el joven aseguró que ya está pensando en su próximo objetivo: la cantante inglesa Dua Lipa, que viene en septiembre a la Argentina. ¿Logrará su cometido?