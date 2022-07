La historia de Nahuel, el motoquero que ayudó a Paula Chaves: no llega a fin de mes y busca trabajo

Nahuel es el motoquero que asistió a Paula Chaves este fin de semana en la autopista Panamericana cuando su hija Filipa comenzó a convulsionar en el auto. El joven le abrió camino con su moto para que la conductora pudiera llegar lo más rápido posible al hospital.

La historia de Nahuel, un apasionado de las motos

Nahuel tiene 18 años y es oriundo de Don Torcuato. Hasta hace algunos días se dedicaba a hacer mensajería en moto pero actualmente está desempleado.

Nahuel es fanático de las motos (Foto: Instagram/ problemamio.22).

El joven aspira a tener un trabajo mejor que el de motoquero. “Hoy en día no está para andar todo el día en la calle”, señaló al ser entrevistado por Paula Chaves en el programa Cortá por Lozano (Telefe), en donde está reemplazando a Vero Lozano.

El “héroe con casco”, como lo definió la modelo, es un fanático de las motos. Tanto es así que en su cuenta de Instagram se lo puede ver posando con diferentes modelos de motocicletas junto a su novia, Micaela.

Sin embargo, su verdadera pasión es la mecánica y le gustaría que su próximo trabajo esté relacionado a eso. “Me gustaría trabajar en un taller mecánico”, dijo Nahuel. La conductora, como forma de agradecimiento, viralizó su historia y contó que el joven está buscando trabajo, remarcando lo responsable y buena persona que es.

Paula Chaves encontró al motoquero que la socorrió en Panamericana (Foto: Instagram/ chavespauok).

El desesperate momento que vivió en plena autopista

Luego de pasar el mal momento y de ser socorrida por Nahuel, Paula usó sus redes para llevarle tranquilidad a sus seguidores.

“Hoy por suerte estamos bien… Ayer yendo a la guardia por Balta, que estaba muy caído por vomitar sin parar… Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó en el auto”, comenzó escribiendo en sus historias de Instagram.

Tras aclarar que ya había tenido un episodio en diciembre, comentó que a la nena no le afecta neurológicamente porque “el foco de la convulsión es la fiebre”. “Comparto esto porque si yo hubiese sabido y leído de la convulsión febril, tal vez no me desesperaba tanto”, reflexionó.

Paula Chaves relató el dramático momento que vivió camino a una guardia médica. Foto: Instagram/ @chavespauok

También relató la ayuda que le brindó Nahuel, el motoquero que lo cambió todo. “Al grito mío por la ventana de '¡vení, ayudame, por favor!' No solo me abrió camino en la Panamericana... Sino que cuando llegué a la guardia, me bajé del auto y dándole las llaves del auto, le dije 'atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto' (la cantidad de indicaciones en 4 segundos es muy de virgo)”, expresó con humor.

“Y así fue… Mientras las médicas divinas de la Trinidad de San Isidro atendían a Filipa. Entró este motoquero salvador, con Balta a upa, diciéndome que él llevaría el auto al estacionamiento de la clínica. Querido motoquero superhéroe (así le dije a Balta) porque me dijo 'Mamá me dejaste en el auto con un señor con casco'. Gracias por cruzarte en nuestro camino”, cerró.