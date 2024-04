La historia de la participante récord de Los 8 Escalones: qué va a hacer con el premio

Ganó ocho finales consecutivas en nueve participaciones en Los 8 escalones y acumuló 24 millones de pesos. Su nombre es Josefina Lettieri y, este martes, se erigió como la concursante con el premio acumulado más alto en la historia del programa de televisión conducido por Guido Kaczka. Su carrera en la competencia llegó a su fin el miércoles, luego de perder la final por 27 millones de pesos. Ahora, en diálogo con Teleshow, la Licenciada en Artes y docente universitaria, recordó cómo vivió su paso por el ciclo.

“Me preparé bastante: estudié mucho e hice listas con los datos de cada una de las categorías”, dijo a este medio Lettieri, quien además se desempeña como docente de Escenografía y Arquitectura en la Universidad de El Salvador. Y siguió: “Nunca me imaginé que iba a llegar tan lejos. Mis familiares más directos tampoco podían creerlo. '¡¿Estás loca?!', me decían. No esperaban que me fuera tan bien. Tuve nervios. Pero por lo general estaba más nerviosa el día después de haber grabado un programa, que en el momento de la grabación. En el estudio, durante el recorrido por los escalones, me sentía bastante tranquila. Igual, me di cuenta después, mirando los programas, que dejé ver poco de mi nerviosismo. Como decía Guido, el abanico me delataba. Me daba calor el momento de los nervios”.

Acerca de su “salto a la fama”, la docente se mostró divertida. “Es muy gratificante ser reconocida”, dijo a Teleshow con la emoción aún a flor de piel. “Lo que pasó fue que me presenté en el ciclo y no tuve tiempo de avisarle a mucha gente. Así que cuando empezaron a salir los programas, comenzaron a escribirme muchísimos amigos, que no veía desde hacía tiempo. Recibí muchísimo cariño de conocidos y, también, de desconocidos, que me escribían para desearme suerte. Inclusive, ahora me paran en la calle: me resulta divertido porque es algo que a mí nunca me había pasado”, contó.

Mientras grababa los programas, Josefina nunca dejó de dar clases, aunque algunas debió reprogramarlas porque se superponían con las grabaciones. Sus alumnos la alentaron de principio a fin. “Iban siguiendo el paso a paso. Algunos, incluso, se animaron a participar del ciclo desde la tribuna”, contó.

Si bien parte del premio tiene pensado usarlo para un viaje familiar a Carolina del Sur (Estados Unidos), donde reside su hermana, Josefina manifestó su intención de destinar una parte de los 24 millones de pesos a la colaboración con entidades benéficas, específicamente al Comedor Barrancas de Belgrano y al Programa de Integración Educativa Regional (Grupo PIER).

El paso por Los 8 Escalones

Josefina está casada con Javier y es madre de Lucía, de 23 años. Además de su carrera de docente, la licenciada en Artes realizó una escenografía para el Teatro Colón en un ciclo para niños en el año 2016. Respecto de la llegada al ciclo, la mujer reconoció que fue impulsada por su gusto por los retos intelectuales y los juegos de preguntas y respuestas, una actividad que frecuentemente disfruta en reuniones con amigos, los que en muchos casos desisten de competir contra ella porque reconocen que no están a su altura.

Su primera incursión en el programa tuvo lugar el 4 de abril, cuando superó sin inconvenientes el primer escalón y se quedó con la llave que le permitiría después competir por un departamento. La jornada siguiente arrancó con una seguidilla de victorias que superó con creces los récords anteriores del ciclo, lo que dejó a las claras no solo su capacidad para contestar las preguntas históricas y de cultura general, sino la suerte al superar temas más blandos y no tan arraigados al conocimiento del público en general.

“Tan querida por sus alumnos, profes, familia y amigos. ¡Ya tenés 24 millones! Fuerte el aplauso”, expresó el conductor del ciclo bajo una lluvia de papelitos que cayó sobre la ganadora el pasado martes. Así, con un vasto conocimiento en las diferentes temáticas que reúne Los 8 Escalones, la profesora se midió a sí misma hasta llegar a una instancia inimaginable. “No lo puedo creer”, aseguró la docente y juró que volvería por los 27 millones, luego de contestar correctamente que a la primera dama estadounidense Jacqueline Kennedy Onassis se le atribuye la creación del servicio americano donde la comida llega emplatada.

“Entendió mucho el juego. Además, se hace fuerte, piensa bien. Eso la trajo hasta acá, fue aprendiendo a lo largo de los juegos, me parece”, dijo Guido e hizo hincapié en el desempeño de la docente que, con veinte aciertos en su última participación, logró avanzar sin problemas para enfrentarse al jurado en su octavo programa consecutivo.

Con una mención al récord alcanzado comenzó el programa de este miércoles. Pero, a pesar de la expectativa, la racha de la docente se cortó. En la última instancia, Josefina se midió contra una joven bióloga. La primera pregunta la hizo Carmen Barbieri: “Te voy a decir Jose ya, sos como de la familia, del equipo de Los 8 Escalones. ¿Cuántas veces subiste los escalones? Un montón. Admiro el saber, tu templanza. Vamos por la serie, estamos viendo un trabajo que tuvo seis temporadas al aire, recordada por sus cuadros musicales. ¿Cómo se llama esta serie estrenada en el año 2009?”. Ambas respondieron Glee, acertando la pregunta.

Sin embargo, la gran campeona encontró un revés en su carrera al objetivo al fallar en la segunda pregunta, la cual estaba relacionada con deportes. “¿Cómo se llama el jugador del seleccionado holandés que anotó este gol de palomita?”, fue la consulta, tras ver el video de la impresionante anotación de Robin van Persie a la selección de España en el Mundial de Fútbol de 2014. Allí acertó Eugenia, y la campeona cometió su primer error.

A partir de entonces, Josefina corrió a su rival desde atrás. Por su parte, la bióloga fue certera y no tuvo casi errores. De hecho, en la pregunta final, ambas concursante respondieron mal a la pregunta de: “¿Cuál de estas actrices asesina a un hombre a puñaladas en la película Relatos Salvajes?”. Al fallar ambas, la joven bióloga se alzó con la victoria.