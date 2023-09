La inesperada reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron si mintió con su enfermedad

Wanda Nara disfrutó de un fin de semana familiar en la playa y compartió imágenes en las redes sociales. Y, mientras descansaba, abrió la posibilidad de enviarle preguntas por medio de las stories de Instagram. Fue así que recibió consultas de todo tipo, entre ellas, por supuesto, sobre su salud. Mientras interactuaba con sus seguidores, uno de ellos le consultó si “mintió” con su enfermedad y la conductora y empresaria no dudó en responderle y aclarar la situación.

“¿Vas a contar cuál es tu problema de salud? Creo que también sirve para ayudar a otros que atraviesan lo mismo”, le escribió un seguidor. Y Wanda respondió: “Sí. Solo por eso”, junto a un corazón. Luego, recibió una pregunta que claramente no le gustó y lo dejó saber. “¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?”, le consultó otro usuario.

La modelo señaló: “Por suerte son pocos pero qué bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones. Simplemente aclaré una situación personal que expusieron y que se hizo pública, repito no por mí”. Y agregó: “Mucha gente, que por suerte es mucha y me quiere bien, quieren saber qué es y cómo estoy. Algún día contaré. Por gente como esta es que a veces dudo”.

La respuesta de Wanda Nara cuando un fan le preguntó sobre su enfermedad. (Foto: Instagram/wanda_nara)

A principios de agosto, Wanda Nara fue entrevistada en Telefe Noticias (Telefe). Sin querer entrar en detalles sobre el cuadro que atraviesa, explicó cuál fue su reacción cuando se hizo análisis y los resultados no fueron los que esperaba. ”Fue como un shock porque en ese momento lo primero que me dijeron fue: 'No te podés subir a un avión'. Y no se sabía por cuánto tiempo. La verdad que fue un shock para toda la familia, porque justo el club le había mandado a Mauro un avión para que hiciéramos la mudanza y nos podamos ir. Y fue todo muy de golpe”.

Consciente del interés que hay sobre su situación, Wanda explicó: “Yo la verdad es que dudo mucho sobre si tengo que hablar o no del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente, pero a veces la gente te juzga. Piensa que si lo hablás no es real o no es tan serio. Entonces, prefiero guardármelo. Obviamente, mi gente y mis amigos saben lo que pasa y están. Y creo que cuando esté un poquito más fuerte o sienta que lo pueda contar, lo voy a salir a decir. Me hubiera gustado que todo fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”.

Luego, Wanda explicó cómo vivió su diagnóstico en relación a sus seres queridos. “A mí me pasa que siento que soy la fuerte de la familia”, explicó. Y dejó en claro que ella es la que contiene a su hermana Zaira, a su mamá Nora, a su esposo y a sus cinco hijos. En ese sentido, dio como ejemplo el momento en el que tuvo que impulsar a su marido para que se animara a dejar el Paris Saint Germain obligándola a ella y a sus hijos a mudarse de Francia cuando él estaba lleno de dudas.

“Yo sentía que si yo me caía se caían todos conmigo, porque estábamos muy shockeados todos. Me pasaba también con mis amigos: Kennys estaba en shock. Entonces yo caminaba en mi casa en pijama y en un momento dije: 'Me tengo que poner las pilas o voy a arrastrar conmigo a todos'. Y eso fue lo que pasó. De a poco, porque la verdad es que no tuve mucho tiempo. Tenía que ocuparme de mí. Y también tenía que escuchar lo que estaban diciendo afuera porque mis hijos estaban yendo al colegio en Argentina y cuando llegaron les hacían preguntas. Entonces me tuve que sentar y hablar con ellos, cuando quizás hubiera esperado un poco más”, relató la empresaria.