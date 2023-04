La Mole Moli habría intentado atropellar a una mujer y a un menor de edad

A pocos días de que se confirmara que Fabio la Mole Moli irá a juicio oral por la denuncia por violencia de género que le hizo su exesposa, Marta “La Negra” Galiano, en 2019, una nueva denuncia vuelve a poner contra las cuerdas al exboxeador.

Este miércoles revelaron en A la tarde (América) que el campeón de Bailando por un sueño 2010 habría intentado atropellar a una mujer y un menor de edad. “La Mole tiene dos denuncias ya: una de 'La Negra', su exmujer, y otra de Alejandra, testigo y amiga de “La Negra”. Pero en el día de ayer quien apareció en escena es Abigail, amiga de Alejandra”, comenzó contando el panelista Matías Vázquez.

Luego, el periodista reveló cómo habrían sucedido los hechos que lo dejan al borde de la cornisa a Fabio: “Ella estaba caminando en la cuadra donde vive Alejandra, con el hijo menor de Alejandra, cuando de golpe, según esta denuncia que ya está presentada, fue sorprendida por una camioneta Amarok que se les vino encima ¿Quién manejaba esa camioneta según las palabras de Abigail, la denunciante? La Mole Moli”. Parte de la nueva denuncia contra La Mole Moli. (Foto: Captura América)

En la denuncia consta que el exboxeador les habría dicho a la mujer y al menor “son unos bastardos”. “El episodio fue a menos de 100 metros de la casa de Alejandra y ella tenía una perimetral contra la Mole Moli. O sea, que además rompió la perimetral”.

La Mole Moli irá a juicio oral por violencia de género

El Ministerio Público Fiscal informó que Moli fue imputado por disposición del fiscal por la supuesta comisión de los delitos de “lesiones leves calificadas reiteradas y amenazas reiteradas contra su pareja”. Actualmente, la Mole tiene prohibido mantener contacto con la denunciante y también una orden perimetral de al menos 300 metros.

En este momento “La Negra” se encuentra con custodia policial y recibió asistencia psicológica. La mujer reveló que los episodios de violencia se produjeron por un largo período de tiempo y que recibió golpes de parte del exboxeador con frecuencia. La Mole Moli junto a su expareja, Marta Galiardo (Foto: captura El Trece)

La polémica comparación de La Mole Moli entre las carreras de galgos y el aborto legal: “Prefieren matar criaturas y salvar perros”

En 2021 la Mole Moli fue noticia por defender las carreras de galgos. Su compromiso con esta polémica competencia sigue firme y en una entrevista concedida a El show del espectáculo (UrbanaBA Radio) lo dejó en claro. “Yo siempre peleé por ese gran deporte que llevo en la sangre de generación en generación”, remarcó en diálogo con Ulises Jaitt.

Durante la charla, el exboxeador expuso sus argumentos para pedir que se legalicen las carreras y se termine la prohibición. “¿Por qué no pueden correr los galgos y sí puede correr un caballo que le vienen pegando en el lomo desde 400 metros atrás? ¿Por qué puede jugar un partido de polo un tipo que tironea al caballo para todos lados? Igual, yo estoy de acuerdo con todo. Pero ningún periodista en el país me supo contestar o la saben responder pero no tienen huevos para plantear las cosas”, lanzó.

Siguiendo con su defensa, el cordobés apuntó contra los políticos que no se atreven a sentar una posición sobre esta práctica a la que distintas organizaciones contra el maltrato animal buscan erradicar. “Es como digo siempre: hay presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores y diputados que son todos unos cag... El sistema y el momento generan que los políticos tengan miedo de perder votos”, sostuvo. La Mole Moli defendió las carreras de galgos (Foto: Facebook/La Mole Moli)

En ese momento de su exposición, el campeón de Bailando por un Sueño (eltrece) hizo una comparación insólita entre su lucha porque se permitan las carreras de galgos y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. “Estoy en contra del aborto he estado siempre en contra del aborto. Sacá la cuenta, ha habido mujeres que maltrataban a los galgueros por el tema de los perros y sí votaron al aborto. Así que es preferible matar criaturas y salvar los perros. ¿Me entendés?”, ironizó.

Luego, agregó: “No estoy a favor del aborto ni en pedo. A ver pero quiero que me entiendas que hoy en día con la tecnología y todo lo que hay, hay muchos recursos antes de un aborto para que una mujer no quede embarazada, tanto para el hombre que se tiene que cuidar y usar forro, hay que tomar pastillas, hay inyecciones, hay muchas cosas antes de que llegue el tema del aborto. Conocimiento hay, las redes sociales, los médicos. Hoy en día la mujer tiene conocimiento de todo eso. Yo estoy 100% a favor de la vida”.

Después de la fama que alcanzó gracias a ShowMatch, La Mole Moli se alejó de los medios de comunicación. Sus apariciones fueron esporádicas y en las mayorías de los casos se dedicó a responder sobre la polémica que genera su militancia a favor de la carrera de galgos. Hace algunas semanas, en diálogo con FM República de Morteros, había contado que se estaba dedicando al rubro de la construcción