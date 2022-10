La nueva vida de Facundo Arana en Hungría: "Nunca me imaginé lo que iba a vivir acá"

Facundo Arana está atravesando un momento único de su carrera. En las últimas semanas ha descubierto una faceta totalmente desconocida: ser jurado de la versión húngara de Bailando por un sueño, Dancing with the stars 2022, que se emitirá por la TV2 de ese país. “Nunca me imaginé lo que iba a vivir acá”, contó el actor en diálogo con Nuestra tarde (TN).

Todavía conmovido, él explicó que la gente lo reconoce por la calle por el enorme éxito que tuvo la novela Muñeca Brava, que protagonizó junto a Natalia Oreiro hace más de veinte años. “Es muy emocionante ver cómo se acercan personas a decirte que son muy fanáticas de una novela de otra época, y acá Natalia es Messi, todo el tiempo me preguntan por ella”, afirmó.

Para Arana esta experiencia representa un doble desafío. Por un lado, convertirse en jurado de un certamen de baile cuando no se especializa en danza. “No sé nada de técnica, me guío por lo que siento y lo que me transmite en ese momento”, reconoció. Y por otra parte, debe manejarse usando un idioma del que no sabe hablar ni una sola palabra.

En estas dos semanas que lleva instalado en Budapest, el actor aprendió a sortear estas dificultades, en especial con el idioma porque sabe hablar en inglés. Durante el programa tiene una persona que le traduce en tiempo real lo que se está diciendo y, al mismo tiempo, hace lo mismo con sus palabras. “Me manejo muy bien en inglés, pero ellos quieren escucharme hablar en castellano”, se ríe.

Cómo fue la propuesta que recibió Facundo Arana para instalarse en Hungría

El motivo de su convocatoria se debió a que en aquel país europeo tuvieron un éxito arrasador clásicas novelas que protagonizó el actor, como Muñeca brava (quizá la más famosa que realizó con Natalia Oreiro), Sos mi vida, Yago y Padre Coraje, entre otras.

Así es como Arana fue tentado para participar como jurado invitado de los dos primeros programas de Dancing With The Stars 2022, que comenzará a salir al aire por TV2 de Hungría. Aseguró que tomará cartas en el asunto porque fue difamado. (Foto: Instagram / facundoaranatagle)

“Durante estas semanas en el certamen me di cuenta de que soy muy buen jurado, no me sale ser malo”, expresó Arana en la entrevista a Cecilia Martí y Dominique Metzger. Además, aclaró: “Acá no hay mucho para juzgar porque cuando se ponen a bailar aparecen bestias, son tremendos profesionales que lo dan todo con coreografías que prepararon durante meses”.

Sin embargo, admitió que todavía no puso un solo 10 pero que, por otro lado, el programa es mucho más light que la versión argentina: “Solo se puntúa el baile y me alegro porque no conozco a nadie, ni a las celebreties ni a los bailarines”.

En cuanto a su vida diaria, Arana está solo en el país europeo, lejos de su esposa María Susini y sus tres hijos: “Son casi dos semanas que estoy acá, mi familia está en Buenos Aires porque los chicos están en el colegio, pero en algún momento los voy a traer conmigo a conocer esta maravilla de país”, admitió.

En los ratos libres que le quedan de grabaciones, Arana aprovecha para disfrutar de Budapest. “Estoy en una ciudad que tiene siglos de historias, salgo a pasear y veo carros romanos”, relató asombrado. El actor admitió estar viviendo una experiencia random absolutamente fenomenal.