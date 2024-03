La polémica frase de Martin Kun en GH que provocó la calentura de Lisandro

Martín Ku y Furia son dos participantes que se ganaron el protagonismo en la presente edición de Gran Hermano, teniendo en cuenta su capacidad e inteligencia para llevar a cabo sus estrategias de juego. En este sentido, se dio una interacción entre ambos "hermanitos" que enojó a Lisandro, expulsado de la casa el último domingo por decisión del público.

Aunque comenzaron en grupos diferentes y luego se convirtieron en contrincantes, Martín y Furia tuvieron una unión en el medio de la competencia. Pero no duró mucho, ya que “el Chino” volvió con Lisandro y Nicolás. De todas maneras, aunque no están juntos en el juego, tienen una gran relación y se demuestran respeto mutuo.

En esta oportunidad, luego de que Furia y Lisandro se encuentran al final en la gala de eliminación, y que, finalmente, Licha se convierta en el doceavo eliminado de la competencia, Martín tuvo un extraño y curioso accionar con Furia.

“El Chino” se acercó a la mesa dónde estaban Furia, Catalina, Isabel y Rosina, y se dirigió a Juliana: “Bien jugado”, y le dio la mano. Furia le respondió: “No fui yo, fue Nico”, teniendo en cuenta que Nicolás, como líder de la semana, salvó a Bautista y no a Lisandro.

Luego, Rosina le consultó a Martín por qué felicito a Furia y agregó: “Me llama la atención que se haya ido tu amigo y le digas: 'bien jugado'”. Y Martín le aclaró: “Porque entiendo que es un juego, yo no me tomo las cosas personales”. Finalmente, Rosina finalizó: “Si me sacan a Zoe, ni en pedo le digo: 'bien jugado'”, y Martín le disparó: “Porque vos no jugas con estrategia, yo juego con estrategia y con corazón. No sobrepiensen las cosas”.

Obviamente los fanáticos del programa saltaron enardecidos y le dieron la derecha a Rosina, acusando al Chino de traidor. En "A la Barbarossa" (Telefe), Lisandro comentó: "Al principio fue un baldazo de agua fría pero sinceramente, me niego a pensar que eso haya sido una felicitación por sacarme, como si se hubiera puesto contento. Creo que lo dijo por la jugada, que fue excelente".

Para Lisandro, la amistad que construyó con 'Los Bros' es genuina y prefiere mantenerse con ese pensamiento. "Él fue mi mejor amigo dentro de la casa desde el día 1 y creo que lo dijo en función de la jugada. Con Bauti, Nico y el Chino tenemos una amistad de verdad".