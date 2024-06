La pregunta de alto voltaje de Mirtha Legrand que incomodó a Darío Lopilato

Este sábado estuvieron como invitados en La noche de Mirtha Legrand (eltrece) Mauricio Dayub, Edgardo Alfano, Susana Roccasalvo y Darío Lopilato. Fue justamente con este último con quien la conductora vivió un hilarante momento después de hacerle una pregunta subida de tono sobre Antígona en el baño, la obra que protagoniza junto a Verónica Llinás y Héctor Díaz.

“Me metí en esta locura hermosa, y sí, tiene una situación, pero no te la puedo contar”, le dijo el hermano de Luisana a la diva, para no “spoilear” parte de la obra, pero se estaba refiriendo a un desnudo.

Muy contundente, Legrand preguntó: “A mí lo que me interesa saber es si salís desnudito o no. Es lo único que me interesa”. El artista se tentó de la risa, pero la presentadora redobló la apuesta entre risas: “Y si sale de frente o de espalda”.

“Lo único que te puedo decir es que volvieron los gemidos al teatro”, añadió divertido Darío. Muy picante, Mirtha bromeó: “¿Pero gemidos de tristeza o de alegría?”.

Sumándose a la broma, Dayub sentenció: “Pidámosle que haga la escena acá”.