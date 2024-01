La preocupante confesión de Alan antes de ser eliminado de GH

Alan Simone y Sabrina Cortez se engancharon adentro de Gran Hermano pero ella todavía está de novia y su acercamiento puede haber generado problemas. Inquieto por las consecuencias de su relación amorosa, el ex integrante del juego se sinceró con sus competidores sobre sus miedos más profundos.

"Las cosas se dan así por algo... Ojalá que afuera esté todo bien a lo tuyo. Va a ser difícil que no me afecte nada del afuera", le dijo Alan a Sabrina, en una conversación privada que mantuvieron antes de despedirse, tras la eliminación del jugador del reality show.

"Qué raro va a ser cuando nos veamos de nuevo. ¿Cómo pensás que va a ser?, ¿cómo pensás que vas a reaccionar?", le consultó Simone a Cortez. "Para mí, va a ser lindo. vas a tener que esperar o yo te voy a tener que esperar, porque eso prometidmos", le respondió la rubia.

"Mirá si cuando nos vemos no sentís que me querés...", le planteó Alan a Sabrina. "Boludo, lo que vivimos acá adentro, no te lo va a quitar nadie. si salgo yo, está tu familia. si salís vos, está la mía", le dijo el jugador a su enamorada, minutos antes de conocerse la decisión final.

ALAN ALARMADO POR LO QUE SE VENÍA

También, en las últimas horas adentro de la casa de Martínez, mientras compartía un rato al aire libre con algunos de sus compañeros, Alan se sinceró sobre sus preocupaciones por lo que se podía venir en su vida, al quedar afuera de la competencia.

"Yo siento que me esperan unos quilombos afuera. yo no tengo nada que ver con nadie. Yo vine solo", dijo Simone, inquieto por la posibilidad de tener problemas con Brian, el novio de Sabrina, con quien están en pareja hace 8 años.