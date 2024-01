La propuesta romántico que Furia planea hacerle a Lisandro y que descolocó a todos

En medio de las tensas últimas horas que se vivieron en Gran Hermano 2023 (Telefe), Juliana “Furia” Scaglione le hizo una revelación a su compañero Martín Ku mientras estaban encerrados en el baño.

Una de las líderes de la casa aprovechó que quedó sola con el joven para confiarle un secreto en el que revela sus intenciones con Lisandro Navarro. A escondidas, le dijo: “Yo ayer le quería proponer a Lisandro si tenía ganas de dormir conmigo”. Furia fue rápidamente interrumpida por Denisse, que golpeó la puerta del baño para entrar.

Los participantes le permitieron el ingreso y salieron hasta el living de la casa, donde siguieron hablando y ella le terminó de explicar la situación: “Eso era lo que quería decir. ¿Se entendió? Bueno, ¿qué significa eso? No hacer la chanchada, porque sé que tiene novia. Cucharita, corta... Si te cabe, a la noche te espero... Tirásela o si no a las 5 de la mañana, tuki...”.

Los espectadores crearon un ship entre Furia y Lisandro, quienes protagonizaron varias peleas y discusiones desde que inició el ciclo, pero también tuvieron momentos muy cercanos que hicieron que las redes hablaran sobre una reconciliación.