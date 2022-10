La reacción del papá de Thiago por su relación con Nacho: No es gay, es bien machito

Sin dudas Thiago es uno de los jugadores más llamativos de la casa de Gran Hermano y su relación con Nacho no pasó desapercibida tanto para los “hermanitos”, como para los miles de fanáticos del reality”.

En las últimas horas comenzó a sonar más su nombre y no de forma positiva luego de los polémicos dichos de su papá sobre la relación de los jóvenes dentro de la casa de Gran Hermano, en vivo para LAM.

Julio, padre de Thiago, junto con las hermanas del participante, Flor, Camila y Brisa, y sus hermanito Luquitas y Lautaro, hablaron con Ángel de Brito sobre la dura vida del flamante participante de Gran Hermano.

Hablando de todos los participantes, en un momento una de las hermanas de Thiago lanzó: “Thiago está con Nacho, ahreeee”, a lo que el conductor respondió: “Parece que a Nacho le gusta Thiago”.

Esa frase no le cayó del todo bien al padre del “jugador del pueblo”, el cual no dudo en responder: “¡Nooo, Thiago no es gay, Thiago es bien machito eh...”.

Los dichos del hombre provocaron una catarata de opiniones en las redes sociales. Algunos lo catalogaron de “homofóbica y discriminador”, mientras que otros atinaron a entender que el hombre no lo hizo con mala intención.

Recientemente Thiago habló sobre lo que significa ingresar al reality: “Esto me pone re contento. Esto es una re oportunidad, una nueva vida para mis hermanos. Una casita linda me gustaría hacerles. ¿Quién iba a pensar que estaría acá? Hace dos o tres semanas estaba juntando cartón, matándome por unos pesos y ahora estoy acá. Me siento en una peli. Tengo miedo de despertarme mañana y que sea un sueño”.

Sobre su dura vida dijo: “Dejé de estudiar. Estaba trabajando en el Mercado Central: cargaba, descargaba, atendía, cualquier cosa... Y si no, salía a juntar cartón con el carrito de mi hermana”.