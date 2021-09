La reacción de Sabrina Rojas al escuchar que Luciano Castro habría sido visto con Cinthia Fernández

Sabrina Rojas le habló directamente a Cinthia Fernández luego de escuchar la versión de un encuentro fogoso con Luciano Castro. En su visita a Los Ángeles de la Mañana, la actriz reaccionó sin filtros al rumor de la panelista y el actor y se lo tomó con total humor.

“Hay data de una novia, Castro no cuenta, es más para adentro”, dijo la invitada en la emisión de eltrece y Maite Peñoñori sumó información en la charla: “Lo voy a contar, me escribieron y me dijeron 'lo vi a Luciano con Cinthia Fernández a los besos' y yo le dije 'no, no puede ser ella'”.

Fue allí cuando Sabrina lanzó un comentario a favor de su expareja: “¡Ay Cinthia, lo bien que vas a comer querida!”. “Sabes lo bien que le vendría un Luciano Castro. Lo estamos rezando desde Baclini. Sale corriendo en 30 segundos con Cinthia”, bromeó Ángel de Brito y la angelita cerró entre risas: “La verdad que sí, pero no”, negando así la llamativa versión.





Ciudad Magazine