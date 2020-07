La reacción de Sherazade por los comentarios sobre su cuerpo luego del nacimiento de su bebé

El pasado 9 de marzo, Bergüzar Korel dio a luz a Han, su segundo hijo. La actriz, conocida en todo el mundo por su papel de Sherazade en Las Mil y Una Noches, lleva once años de matrimonio con Halit Ergenç, el galán que interpretaba a Onur en la telenovela turca en la que se enamoraron. Y también es madre de Alí (10), quien llegó al mundo poco después de su boda.

Durante su primer embarazo, Bergüzar estaba en pleno apogeo a nivel profesional. Y eso, sumado a su juventud, hizo que no pudiera disfrutar de su panza. Por eso, a sus 37 años y en la dulce espera de un hijo muy deseado por la pareja, la actriz decidió ponerle un freno a sus múltiples actividades y dedicarse a vivir el momento.

“El primer embarazo lo viví demasiado rápido, estaba impaciente por conocer al bebé. Ahora disfruto cada día, cada momento que se mueve dentro de mí. A veces me gustaría que se quedara un poco más de tiempo ahí dentro, en este momento somos solo él y yo, y eso me emociona mucho, es como si lo protegiera de lo que hay fuera”, había dicho días antes de que llegue el cuarto integrante de la familia.



Lo cierto es que, aún con su estado de gestación avanzado, Korel se hizo un tiempo para sacar su segundo álbum de canciones tradicionales de Turquía, llamado Aykut Gürel presenta Bergüzar Korel 2, y de grabar el video clip del tema Son Mektup, ni más ni menos, que con su marido. Y dejó más que claro que, en este momento de su vida, todo era felicidad.

Lo cierto es que, apenas nació su bebé, Bergüzar comenzó a recibir crueles ataques por parte de la prensa de su país, que no dejaban de cuestionar su figura. Y no sólo daban a entender que la actriz había perdido su silueta, sino que aseguraban que estaba profundamente acongojada por esa situación.

Cansada de ver su nombre en las publicaciones, Korel decidió compartir tres fotos sin ningún tipo de filtro y en una pose para nada favorecedora. ¿Su intención? Terminar, definitivamente, con este tipo de comentarios maliciosos.

A bordo de un yate, la actriz turca posó en bikini y hasta ironizó en sus redes sociales sobre los titulares que hablaron de su imagen. “El sobrepeso de la famosa actriz que trajo a su segundo hijo al mundo hace 4 meses no pasó desapercibido”, “Los esfuerzos para esconder a Bergüzar Korel, que se observó que no se había recuperado de los pesos al nacer, no funcionaron”, “Esta imagen de Bergüzar Korel, que llamó la atención por su peso y celulitis después del nacimiento, fue sorprendente”, “Aquellos que vieron a Bergüzar Korel, que estaba de vacaciones entre el aspecto confuso del medio ambiente, no pudieron evitar decir 'no hay rastros de su antigua forma”, “Con esta imagen, puede deslizarse por el cambio de choque de Bergüzar Korel, quien es objeto de burlas con flechas de crítica y comentarios insultantes en las redes sociales”, escribió “Sherazade”.

En las fotos, Bergüzar se mostró sonriente y relajada, dejando en claro que nada de lo que se estaba diciendo de ella había logrado mermar su felicidad. “No quise cansarte. Que tengas un buen verano”, concluyó en el posteo que hasta el momento alcanzó más de 830 mil “Me gusta” y un sinfín de comentarios que destacaron, en su mayoría, el descargo de la consagrada actriz que supo ganarse al público a través del tiempo por sus diferentes trabajos artísticos.