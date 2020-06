La respuesta de Lizy Tagliani a quienes la criticaron por los contagios en El precio justo

El viernes pasado Lizy Tagliani dio positivo de coronavirus. La conductora de El precio justo se hizo el hisopado porque integrantes de su equipo de producción y técnicos del estudio habían contraído el virus. “La angustia es inevitable”, dijo aquel día, entre lágrimas. Si bien aseguró que en todo momento se sintió bien y es asintomática, su tristeza era porque hubo más contagiados.

“El hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa se haya contagiado es muy estresante. A mí me duele mucho, no se me ocurriría herir a nadie. Es una sensación mía, un dolor que conozco yo y no puedo vivirlo de otra manera por ahora”, lamentó la humorista que está aislada en su casa.

En las últimas horas, se dieron a conocer los resultados de los hisopados que se hicieron los famosos que fueron invitados al ciclo de entretenimientos el viernes 12 y a la grabación del sábado 13 (programa que se emitió el lunes 15). Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti dieron positivo. Magui Bravi, Melina Pitra, y Franco Torchia y Pachu Peña dieron negativo, y aún se esperan los resultados de Gustavo Conti, Nai Awada, Gabo Usandivaras y Florencia Otero.

Luego de que se confirmaran los casos positivos, algunos usuarios de Twitter cuestionaron al programa. Lizy Tagliani recogió el guante y contestó a cada uno de los mensajes que recibió en la red social en la que tiene casi un millón y medio de seguidores.

“¡Qué ganas de querer enfermarse, eh! Cuánta irresponsabilidad. No veo esencial del programa”, escribió un usuario. La conductora, entonces, apeló a la ironía en su respuesta: “En este momento el centro de atención no está disponible. Aguarde en Twitter, por favor”.

“Lo que ganaron los que fueron a El precio justo fue pegarse el COVID-19”, sugirió otro. “Y se lo dimos en el acto”, bromeó Lizy, una vez más. Sin embargo, a la humorista se le acabó la paciencia cuando la cuestionaron: “Hubieras pensado antes de invitar gente. ¿No sabías que hay una pandemia?”, le escribieron. “Sí, como también sé que hay gente ignorante como vos. Sin embargo, el mundo no deja de girar”, contestó.

Luego, siguió respondiendo a los mensajes cargados de cariño que recibe a diario. “Lizzita de mi corazón. ¿Cómo te sentís? ¡Cuidate mucho!”, quiso saber una seguidora. “Muy bien, por suerte. Feliz por mis compañeros que dieron negativo y esperando que la pasen como yo los positivos”, deseó la conductora.

Por otro lado, Tagliani se conmovió a la hora de hablar del caso de Miguel Ángel Cherutti, que está aislado en su casa. “¿Y quién lo mandó a jugar por un minuto de cámara sabiendo que corría el riesgo. Él solito se metió en el baile. Ahora, a llorar al campito”, preguntó un usuario.

“Sabés que me da pena porque Miguel vive cerca del canal. Entonces, siempre que lo necesitamos lo llamamos y viene sin problemas al minuto”, destacó la conductora sobre la buena predisposición del humorista.