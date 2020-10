La respuesta de Luis Brandoni al exabrupto de Dady Brieva sobre el banderazo en la 9 de Julio

El actor Luis Brandoni es un activo militante radical y adherente del gobierno de Mauricio Macri. Las palabras del humorista Dady Brieva, quien ironizó sobre sus ganas de “jugar al bowling con camión” con los participantes del banderazo del pasado 12 de octubre, le causaron sorpresa por el nivel de virulencia y deslizó una crítica hacia su colega.

Brandoni se mantuvo cuidadoso con el ex Midachi y destacó su vinculo laboral con él, ya que compartió un largometraje en la película “4x4”. “Nos hemos llevado muy bien”, puntualizó el protagonista de la tira multipremiada Un gallo para Esculapio.

Al ser consultado sobre los dichos de su colega, Brandoni reconoció que le resulta “muy difícil” opinar sobre el tema. “El trabajo es sagrado”, subrayó.

“Trabajé en infinitas oportunidades con gente que no pensaba como yo y no hubo ningún problema. Éramos compañeros de dirigencia o de trabajo que pensaban de otra manera, cenábamos juntos, y -a veces- discutíamos. Hasta que vino la famosa grieta que convirtió a los amigos y compañeros en enemigos”, reflexionó Brandoni sobre el pasado en Palabra de Leuco, en TN.

Tras remarcar que no quería opinar sobre Brieva, el histórico militante radical finalmente tomó distancia del conductor radial. “Como nos decían cuando éramos chicos: eso no se hace”, concluyó.

En su programa “Volver Mejores”, por El Destape Radio, Dady Brieva fustigó contra el banderazo convocado el 12 de octubre en contra de las medidas del gobierno de Alberto Fernández. Al ver las imágenes de los manifestantes, el conductor fustigó durante el aire radial: “Unas ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de Julio, no te das una idea”.

“¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Cuál va a ser el límite? Me parece que estamos soportando mucho por esto de querer el bien. Me parece que estamos aguantando mucho la cantidad de cascotazos que diariamente (nos tiran) desde las 7 de la mañana", planteó el ex Midachi durante su programa.