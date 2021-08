La sinceridad de Pampita tras ser criticada: "Yo también tengo días bajón, pero no los muestro"

Luego de escuchar las críticas de cierto sector del feminismo sobre su rápida vuelta al trabajo, Pampita abrió su corazón, empatizó nuevamente con otras mujeres y reconoció que ella también hay momentos que se siente mal.

"Yo también a veces tengo días bajón, lo único que no los muestro acá. No todo lo que se ve en la tele es así las 24 horas del día, así que no vamos a idealizar ninguna maternidad", comentó en Pampita online.



Además, insistió en que su caso es particular porque "tiene ayuda", son pocas horas de trabajo y ama lo que hace. "Quiero decirles a todas las mamás que están en este momento con un bebito, ¿sabén qué? Cada una que viva su maternidad como le parezca, está bien sentirse mal físicamente, anímicamente, estar mal dormida, cansada, agotada, despeinada. Pero que cada una la viva como quiera", reflexionó.

"Yo no pretendo ser ejemplo de nada, ni quitarles nada de su maternidad, ni su licencia. Me parece bien que tengan el tiempo necesario con su bebé. Es más, me parece muy cortito tres meses de licencia en el laburo, ojalá tuviéramos más y hayan más leyes que nos apoyen a todas las mamás", agregó.

Además comentó que ella no "quitarles nada de eso". "No se sientan intimidadas. Porque muchas dicen 'uy, con lo que nos costó que nos den tres meses'. Mi situación es distinta. Yo trabajo poquitas horas al día, tengo ayuda, es un trabajo que me encanta hacer, mi cuerpo... bailé toda la vida. No hay que compararse con nadie y no hay que comparar las maternidades de una con la de la otra", aseguró.