La tierna foto de Nicole Neumann luciendo su pancita de embarazada y rodeada por sus tres hijas

NIcole Neuman confirmó que espera su primer hijo junto a Manu Urcera. En medio de la emoción por el casamiento y el anuncio de un nuevo integrante de la familia en camino, ahora se conoció la primera foto de la modelo mostrando la incipiente panza rodeada por sus tres hijas.

Oscar Carrizo, el estilista encargado de preparar a la top model y a sus hijas para el casamiento, subió una foto del resultado. La imagen en cuestión no tardó en revolucionar las redes y el motivo no tuvo que ver ni con los looks ni con el maquillaje o el peinado.

Nicole Neumann junto a sus hijas. (Foto: Captura Instagram /oscar_haircarrizo /gossipeame)

En la imagen se la puede ver a Nicole junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna muy sonrientes. Pero el detalle es que la nena del medio la abraza por detrás y le toca la incipiente panza de embarazo.

Cómo fue el momento en el que Nicole Neumann y Manu Urcera confirmaron el embarazo

Nicole Neumann se casó este viernes con Manu Urcera y está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, ya que en la boda, ante la presencia de 400 invitados, anunció que está embarazada y esperando su primer hijo junto al piloto de Turismo Carretera.

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió el video del momento en el que se abrazó con una de sus damas de honor, después de confirmar su embarazo. “Siempre, siempre con vos, tus tres princesas y ahora mini baby”, escribió la mujer en su historia, que luego reposteó la rubia.

El momento en el que Nicole Neumann anunció su embarazo (Foto: captura/nikitaneumannoficial)

Por su parte, Nicole comentó en su perfil: “¡Momento que finalmente confirmé bebé a mis amigas!”. Algo furiosa, apuntó contra quienes dieron la primicia antes de que ella hiciera público su embarazo: “Que llegue a la semana 12 y que era mi elección, dónde, cuándo y cómo decirle a mi gente”.

Filtraron el sexo del bebe que espera Nicole Neumann

Después de que Nicole Neumann anunciara que está embarazada y espera su primer hijo junto a Manuel Urcera, la periodista Susana Roccasalvo dio a conocer el sexo del bebé.

“Nena no es, así que el sexo no vamos a decirlo”, lanzó a pura ironía la conductora de Implacables (El Nueve). De esta manera, según las palabras de Roccasalvo, la rubia tendrá por primera vez un hijo varón.

Vale aclarar que está de 12 semanas (3 meses) y que ya es mamá de tres nenas, fruto de su relación con Fabián Cubero: Indiana, Sienna y Allegra.