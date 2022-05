Lali Espósito confesó que no quiere ver ninguna publicación de Mariano Martínez

Invitada en Cortá por Lozano (Telefe), Lali Espósito respondió a un divertido cuestionario y desplegó todo su carisma. El momento más picante fue cuando a la actriz se le escapó por qué dejó de seguir a su exnovio Mariano Martínez en Instagram.

“Hay gente a la que hay que dejar de seguir. Hay gente sobre la que no queremos saber más nada de su cotidianeidad”, contó entre carcajadas la jurado de La Voz Argentina (Telefe) cuando le preguntaron sobre su comportamiento en las redes sociales.

A pesar de que la artista no mencionó el nombre del actor, Vero Lozano instantáneamente se dio cuenta de que se refería a él. “¿Alguien que está tatuadito?”, indagó la conductora. Y agregó: “Uno que se tatuó las tetitas y hace taekwondo”.

En ese entonces, ya era evidente que la intérprete de “Disciplina” se refería a Martínez y su risa la delató. Sin embargo, buscó cambiar rápido de tema y describió cómo suele reaccionar ante los mensajes que recibe de los haters.

“No bloqueo personas en las redes sociales, porque eso sería como que me los tomo muy en serio y muy personal. Siempre hay alguien que te bardea, eventualmente. Hay gente que no cree que uno sea así cómo es, cree que una se hace la copada. Supongo que es porque ellos serían distintos si fueran famosos”, analizó.

Por qué se separaron Lali Espósito y Mariano Martínez

Como le sucede a muchos actores y actrices que hacen de pareja en la ficción, Lali Espósito y Mariano Martínez trasladaron su romance televisivo a la vida real. Protagonistas de Esperanza Mía, la exitosa tira donde el galán interpretaba a un cura y ella a una falsa monja, vivieron un amor que comenzó en secreto y terminó siendo el más explosivo de 2015.

Pero no todo fue color de rosas y la ruptura se confirmó tras sus primeras vacaciones juntos en 2016. Si bien vivieron un amor fugaz y apasionado, su romance es recordado por la escandalosa ruptura con la que terminaron exponiendo los trapitos al sol.

En 2021, Mariano volvió a reflotar el tema y sorprendió con sus declaraciones de afecto hacia Lali en Los Mammones (América): “Yo lo recuerdo con mucha alegría, mucho cariño, después lo otro, bueno, cosas de la vida que pasan a veces. Son cosas que pasan a veces cuando te peleas con alguien, pasan cosas que por ahí en ese momento estás enojado y la otra persona está enojada y los fans muchas veces toman partido”.

Lali Espósito y Mariano Martínez habían comenzado a salir durante las grabaciones de "Esperanza mía". (Foto: Archivo)

Y añadió: “Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no estaban bien. Y que realmente nadie siente, no creo que sientan cosas tan duras como dijeron. (...) Lali es re buena persona, no nos fue bien nada más, no porque seamos malas personas”.

Recién separados, la filtración de un audio del actor, donde aseguraba que la actriz era “una nefasta” y “malísima”, acaparó los titulares. En su momento, él enfrentó a la prensa y confirmó que las cosas no habían terminado nada bien.

“No terminamos de la mejor manera… Nosotros nos llevábamos muy bien, la pasábamos muy bien, pero de repente no la estábamos pasando bien y decidimos separarnos. En su momento, no fue muy amablemente, pero nunca deseándole lo peor al otro”, declaró en ese entonces en La Once Diez cuando se refirió a los polémicos mensajes.