Las denuncias de abuso sexual contra Fabián Gianola reflotaron las declaraciones de Natacha Jait: había denunciado un intento de abuso por parte del a

A días de que Fabián Gianola (58) sea llamado a indagatoria por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) por seis denuncias de abuso sexual, se viralizaron dos viejos mensaje en Twitter de Natacha Jaitt (1977-2019), en el que la mediática relataba un intento de acoso que sufrió de parte del actor y humorista.

Ulises Jaitt, hermano de la modelo fallecida, compartió en su cuenta en la red social los mensaje que Natacha publicó en octubre de 2018 contra el actor, quien el viernes deberá declarar como imputado por los delitos de “abuso sexual” y “abuso sexual con acceso carnal”, tras las denuncias -de 2019- de la actriz Fernanda Meneses y la locutora y productora Viviana Aguirre.

"Sentíme Fabián Gianola, negaste el @todonoticias (por el canal TN) el abuso hacia mí en el 2008. Te aviso que ya somos tres las que nos animamos a hablar de vos", inicia el mensaje viralizado de Natacha, que data del 3 de octubre de 2018.

Y continúa: "Deberías hacerte cargo de tu enfermedad y borrarte de los medios, disfrazarlo de ataque político? Nadie te la cree. Porque yo no soy K! GIL".

Luego, en otro mensaje, publicado tres días después, la mediática relataba la traumática experiencias que le tocó vivir con el actor y humorista.

"Fabián Gianola, me encerró en 1 baño del camarín, trabó la puerta c/el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs, tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro x mi padre", narraba Natacha.

"Natacha avisó quién era Fabian Gianola", señaló ahora Ulises, junto a la captura de este último tuit, que rápidamente acumuló miles de "me gusta" y se viralizó por la red social.

Fabián Gianola, sin trabajo

A raíz de las denuncias en su contra, el actor y humorista quedó desvinculado de la obra teatral que iba a realizar durante la temporada de verano en Villa Carlos Paz y distintas ciudades de la provincia de Córdoba.

En Intrusos (América, lunes a viernes a las 13) difundieron el comunicado de Damián Sequeira Producciones, productora que iba a trabajar junto al actor.

"Hoy, 15 de diciembre, el actor Fabián Gianola de común acuerdo no será parte de la temporada de Córdoba y Villa Carlos Paz con la obra Relaciones Peligrosas hasta esclarecer su tema. Desde ya muchas gracias", señala el breve comunicado.

Gianola se iba a presentar en la provincia de Córdoba con la obra (del dramaturgo italiano Aldo Nicolaj) que ya realizó en 2020 y 2021 en compañía de la actriz Claribel Medina.